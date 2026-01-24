野村周平、仁村紗和に思いを寄せる先輩カメラマン役「“恋愛玄人”には刺さる作品だと思います（笑）」【コメント全文】
俳優の野村周平が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第4話（1月31日放送）に出演することが24日、発表された。カメラマン・橘環希（仁村紗和）に想いを寄せる先輩役を演じる。
【場面写真】思い悩む仁村紗和に寄り添う野村周平
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
野村が演じるのは、カメラマン・環希の先輩であり、仕事に対して真摯でストイックな実力派カメラマン・山下翔。環希に想いを寄せて告白した山下の存在が、仕事と恋愛の狭間で葛藤する環希に影響を与えていく。
【コメント全文】
■野村周平（山下翔役）
『パンダより恋が苦手な私たち』の出演オファーをいただいた時は、久しぶりに日本テレビさんの作品に出演できることをとてもうれしく感じました。
1話のゲストという短い出演時間ではありましたが、別作品で共演させていただいた仁村紗和さんと再びご一緒することができました。会社の先輩・後輩という新たな形で楽しく演じることができたと思います。
一風変わった恋愛作品だと思いますが、“恋愛玄人”には刺さる作品だと思います（笑）。『パンダより恋が苦手な私たち』、ぜひご覧ください！
