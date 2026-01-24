日本ハム・柴田獅子投手が２４日、“ゲーム断ち”で地獄の春季キャンプを過ごす覚悟を決めた。投打二刀流の大器は、無類のテレビゲーム好き。だが、投手と野手、両方の練習をこなす必要があるだけに「そんな時間はなさそうですね」と苦笑いで見通しを口にした。

高卒新人だった昨年に比べ、練習の質量ともにアップすることは必至。昨年は宿舎でコントローラーを握ってリラックスする時間があったが、今年は「プランを立ててみたけど、リカバリーとかを考えたら、部屋を移動してゲームしたりするのはだいぶキツい」と、回復と体のケアなどに集中することを決心した。

一度スイッチが入れば、ストイックな生活も問題ない。昨秋のキャンプでは、オフの日も数時間のトレーニングを自ら継続。１４日間のキャンプを“無休”で完走したという。ゲームに費やす余地がなくなる今春も「そこ（自由時間）を調節して、午後からの自主練と午前の全体練習の配分を考えてやろうかな」と、頭の中を野球一色にする準備はできている。

昨季１軍で４試合に登板して好投し、強いインパクトを残した。２軍キャンプでスタートする今季も、１軍戦力として期待される。この日は千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、ブルペン入りして３０球を投じた。「いつ呼ばれても、という感じなので。ちゃんと準備はしておかないといけない」と柴田。大好きなゲームをひとまず封印し、濃密な２月を過ごす。