子どもの咳が悪化。様子がいつもと違う時、親が我が子にしてあげられることは？【小児科医インタビュー】
「子どもの具合が悪い」「いつもの風邪とは違う気がする」「病院に連れて行くべきか、それとも家で様子を見るべきか」子育てをしている中で、そう悩んだことがある人も多いだろう。
しかし、もし少しでも「おかしい」と感じたならば迷わず病院に行った方がいい。子どもを一番近くで見守る保護者としての“勘”を信じてほしい。そう実感させられるのが『母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録』（みほはは：著、Dr.しば：監修/KADOKAWA）だ。
だが息子の体調はどんどん悪くなっていき、ついには緊急入院をする事態になり……。
子どもに“もしも”のことがあった時、どうしたら保護者として子どもを守れるのか。『母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録』の物語に基づき、本作の監修も務めた小児科医のDr.しばさんに小児科医視点でお話を伺った。
※『母の勘を信じて 次男が入院するまでの記録』のエピソードをもとにインタビューを行っています。病気の進行や症状は個人差がありますので、詳細は医療機関などにご確認ください。
――作品冒頭、幼稚園に通う息子さんが夜中〜明け方に咳き込み、咳のせいで眠れなくなってしまう場面があります。夜間にかけて具合が悪くなるのには何か理由があるのでしょうか。
Dr.しばさん（以下、しば）：夜に具合が悪くなりやすいのは、気温が下がり、気道が狭くなりやすいこと、横になることで鼻水が喉へ流れやすいことが原因です。
加湿、こまめな鼻ケア、寝る前の水分補給が家庭でできる対策です。枕を少し高くするだけでも咳が軽くなることがあります。
――子どもの夜間の体調不良に、すぐに受診すべきか悩む保護者は少なくないかと思います。「翌朝まで受診を待つ」と決めた時、家庭で気をつけることを教えてください。
しば：呼吸の変化、尿量、意識の様子を中心に確認します。寝る前に体温と状態を記録し、夜間に悪化しないか気をつけてください。不安が強い場合は遠慮せず救急相談窓口に連絡をしましょう。
――病院を訪れた後、再受診するタイミングに悩まれる保護者も多いように思います。病院を受診する間隔について、一般的な目安はあるのでしょうか。
しば：一般的には1〜2日様子を見ることが多いですが、症状が悪化している・不安が大きい場合は目安を守らなくて構いません。
親御さんが「変だ」と感じた時が再受診すべきタイミングです。医師もその感覚を重視しますので、遠慮せず来てください。
取材・文＝アサトーミナミ
Dr.しば
小児科専門医。小児科医として10年以上の実績を持つ。小さなお子さんのいるご家庭向けのお役立ち情報をSNSで発信中。（https://x.com/Shiba_kids）