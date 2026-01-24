女子プロレス「マリーゴールド」のツインスター王座戦（２４日、東京・後楽園ホール）は、王者組の極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩが、挑戦者組の山岡聖怜＆心希を下し４度目の防衛に成功した。

昨年１２月の後楽園大会で行われた１デイタッグトーナメントでは、聖怜＆心希に敗れ優勝の座を逃した。復讐に燃えるＶ４戦では試合が始まると王者組が悪の限りを尽くし挑発。

これに激怒した挑戦者組から猛攻を浴びせられる場面もあったが、聖怜のプランチャを心希に誤爆させると流れを一気に奪う。最後はＣＨＩＡＫＩが心希をラストライドでマットに叩きつけ、ダイビング・ギロチンドロップで３カウントを奪った。

調印式から聖怜をＤＲに勧誘してきたＣＨＩＡＫＩは試合後にマイクを持つと「１０代のルーキータッグ残念でした。若いだけじゃプロレスは勝てねえんだよ！ お前らとは圧倒的な人生経験が違う。ところで山岡聖怜、ＤＲを入りを考えてくれた？」と呼びかけた。

すると聖怜から「考えるも何も私たちに１回勝っただけでしょ？ 私たちもこの間勝ったし１勝１敗。ＤＲなんか絶対入らないし、心希とどんどんレベル上げて、またそのベルトを取りに行くので待っててください」とＤＲ入りを再び拒否され宣戦布告された。

そしてＣＨＩＡＫＩはこれまで挑戦を拒否され続けているワールド王者・青野未来に再びラブコール。リングに登場した青野から「アンタみたいなのに絡まれるのはもらい事故みたいなもんなんだよ。いつでもやってやるよ。でもベルトはかけない。私の持ってるベルトはそんな安っぽいもんじゃないんだよ」と三度挑戦を拒んだ。

だが諦めの悪いＣＨＩＡＫＩは青野の言葉を無視して勝手に２月２３日の後楽園ホール大会での王座戦を決定。これに青野から「ベルトかけないって言ってんじゃん。なんでもかけられるんだったら、かけられるもの持ってこいよ」と吐き捨てられた。王座戦の行方は…。