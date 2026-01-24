＝LOVE、自身最大規模スタジアムライブ開催決定 国立競技場で2days
【モデルプレス＝2026/01/24】アイドルグループ・＝LOVE（通称：イコラブ）が、6月20日・6月21日の2days、過去最大規模となるMUFGスタジアム（国立競技場）でスタジアムライブを開催することが決定した。
本日1月24日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した「LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」に出演し、東京都・MUFGスタジアムで＝LOVE STADIUM LIVEが開催されることがサプライズ発表された。MUFGスタジアムでのライブは＝LOVEにとって自身最大規模となる。
この日のイベントで=LOVEは、最新曲『ラブソングに襲われる』、話題沸騰中の『とくべチュ、して』、人気曲の『絶対アイドル辞めないで』『Oh！Darling』『青春”サブリミナル”』など全13曲を披露。また=LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループによる『トリプルデート』も披露され、会場を大いに盛り上げた。
なお、4月1日に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日、4月19日の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」ファイナル公演の開催も控えている。（modelpress編集部）
