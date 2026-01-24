「ＳＶリーグ男子、サントリー３−１東レ静岡」（２４日、おおきにアリーナ舞洲）

サントリーは第１セットを２３−２５で落としたが、第２セットは２５−１３、第３セットは２５−１４、第４セットは２５−２１で逆転し、怒濤（どとう）のリーグ２２連勝とした。

主将の日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）はチーム２位の２０得点。これまでの金髪から黒髪に戻し、よりキレを増したサーブは威力も抜群で、サービスエース６本を決めた。

「特に３セット目は自分からサービススタートだったので、エースからスタートできるというのはチームとしても楽だし、雰囲気も上がってくるというかリズムも作れていける」と効果的なサーブでリズムを作った。サーブの強化に努めている理由を、日本代表として出場した世界選手権で予選通過できなかったことを挙げ「自分たちのサーブが攻めきれていない部分があった」という反省を生かしているという。

黒髪に戻した理由については「ただの気分です。そろそろ黒髪にしようかなと。ずっと金色で（黒髪を）忘れていたので。みんなに『見つけにくくなった』と言われる」と照れ笑いしていた。