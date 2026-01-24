2026年度高校入試は付属校人気が高まる中、慶應女子の志願者減！ 共学志向かそれとも…？
高校無償化の影響で、首都圏の高校入試は大きく変化しています。東京都では、2025年度入試で都立高校の志願者が予想以上に減少しました。
「揺り戻しで今年は増える」という声もありましたが、ふたを開けてみれば減少傾向は続いています。埼玉県でも公立離れ・私立人気の傾向は顕著です。
今回は、人気が高まる私立高校の入試形態や、注目の学校再編、そして女子受験生を取り巻く環境について見ていきましょう。
1つは、高倍率の大学付属高校や進学校にチャレンジする「一般選抜」です。これは当日の学科試験（ペーパーテスト）の成績で合否が決まる実力勝負の世界です。
もう1つが「推薦入試」です。これには「専願（合格したら必ず進学する）」と「併願（合格しても都立など他校を受験でき、入学辞退も可能）」があります。
昨年は中堅層の都立受験が減った一方で、この推薦入試（専願）を利用して早めに私立高校への進学を決める生徒が増加しました。
ここで注意が必要なのは、専願にせよ併願にせよ、推薦入試には「内申点（通知表の評定）」という出願基準がある点です。私立人気が高まると、学校側も強気になり、この「基準となる内申点」を引き上げる傾向があります。
推薦入試での合格を狙うのであれば、まずは学校の成績（内申点）を上げることが最優先です。その上で、英検や数検といった検定資格を取得し、内申点への「加点」を狙う戦略が有効になります。
また、最難関といわれる早稲田や慶應の付属高校も推薦入試を行っています。もし出願基準を満たして受験できれば、一般入試と合わせてチャンスが2回に増えます。
ただし、これらの最難関校は「オール5でもなかなか受からない」という極めてハイレベルな戦いになることは覚悟しておきましょう。
特記すべきは、慶應義塾高校が一般入試における2次試験（面接）の廃止を発表したことです。これにより面接対策が不要になるだけでなく、日程面でのメリットも生まれます。
従来、面接が行われていた2月13日が空くことになるため、同日に試験を行う国立大学附属高校との併願が可能になりました。男子の最難関受験生にとっては、受験戦略の幅が広がる大きなニュースです。
また、有名大学の「付属校化」も見逃せません。
日本学園高校は2026年度から「明治大学付属世田谷高校」として共学化し、生まれ変わります。明大前駅から徒歩圏内というアクセスのよさもあり、すでに大きな人気を集めています。
また、順天高校も学校法人北里研究所と法人合併し、「北里大学附属順天高等学校」としてのリニューアルに向けた動きが進んでいます。こうした大学付属校への再編は、今後も志願者を集める要因になるでしょう。
一方、公立高校でも再編・統合の動きが顕著です。神奈川県では2026年度・2027年度に、埼玉県でも2026年度に県立高校の統合が予定されています。普通科だけでなく、専門学科を併設する新しいタイプの学校が登場するのも特徴です。
栄光ゼミナールの高校入試責任者・松田裕太郎さんは次のように指摘します。
「埼玉県では2027年度から県立高校入試制度の大きな改変も控えており、その動向にも注意が必要です」
例えば、早稲田・慶應の付属・系属高校の募集定員（一般入試に推薦などを加えた外部募集枠の合計）を単純合算すると、男子は5校で約1100人枠があるのに対し、女子は3校合計で約300人ほどしか枠がありません。
最難関進学校も同様に、開成や国立付属の合計定員は男子の方が多いのが現状です。男女で数百人規模の「定員の差」があり、女子の最難関受験は激戦とならざるを得ません。
このような中で、学力上位層の女子の有力な選択肢となるのが公立高校です。東京都と神奈川県の公立高校は全て共学ですが、千葉県には県立女子校が2校、埼玉県には県立女子校が7校もあります。
ただ近年、女子受験生の間では「共学志向」が高まっており、埼玉の県立女子校や、最難関の国立・私立女子校でも志願者が減少傾向にあります。
中学受験生は女子校に抵抗がない層も多いですが、高校受験生は小・中と共学で過ごしてきたため、高校も共学を希望するケースが多いのかもしれません。裏を返せば、人気が落ち着いている女子校は倍率などの面で「入りやすく」なっており、狙い目ともいえます。
また、都立高校では大きな制度変更がありました。2023年度まで存在した「男女別定員」の廃止です。
かつては「男子より女子の受験者が少ない」「41校もの私立女子校という受け皿がある」などの理由で、都立高校の女子定員は男子より少なく設定されていました。
そのため、「男子なら合格していた点数でも、女子だと不合格になる」という事態が起きていました。
しかし、この制度は撤廃され、2024年度からは性別に関係なく成績順で合否が決まるようになりました。これにより、女子にとっては都立難関校・上位校に挑戦しやすい環境が整っています。
私立難関校の狭き門に挑むのも1つの道ですが、制度改革が進む都立高校（進学指導重点校など）も、学力上位層の女子にとっては非常に魅力的な選択肢です。
中堅層も含め、経済的なメリットと進学実績の両面から、改めて公立高校を検討候補に入れるのも賢い戦略といえるでしょう。
この記事の執筆者：杉浦 由美子 プロフィール
キャリア20年の記者。『大学受験 活動実績はゼロでいい 推薦入試の合格法』（青春出版社）、『女子校力』（PHP新書）、『中学受験 やってはいけない塾選び』（青春出版社）など単著は14冊。『ダイヤモンド教育ラボ』、『ハナソネ』（毎日新聞社）『マネーポストWEB』(小学館）などで取材記事を寄稿している。趣味は取材。(文:杉浦 由美子)
