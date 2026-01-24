【457人調査】メンタル弱めな人が職場でつらいと感じる瞬間、2位は「指摘される時」、1位は？
「メンタルが弱い」と自認する人にとって、職場でつらいと感じるのはどんな時なのでしょうか？
457人を対象に実施された「メンタルが弱い人に向いている仕事に関する意識調査」（ビズヒッツ）から、トップ3をランキング形式で紹介します。
【457人調査】メンタル弱めな人が職場でつらいと感じる瞬間、2位は「指摘された時」
職場における人間関係やコミュニケーションがストレスの大きな要因になっていることは、アンケートに寄せられたコメントにもにじみ出ています。
＝＝＝
「ミスをしてしまったとき。誰かに言われることよりも『自分がミスをしてしまった』という事実に悲しくなります（20代・女性）」
「ミスをしてしまって、『あとで怒られる』と感じた時点でパニックになる（30代・女性）」
＝＝＝
＝＝＝
「何かミスをしたときに上司から指摘されると『自分ってやっぱり何もできない人間だな』などとネガティブな感情になってしまう（20代・男性）」
「ただの指摘に過ぎないのに、攻撃されたと過剰に反応してしまう（40代・女性）」
＝＝＝
＝＝＝
「お客様に怒られて、ずっと引きずってしまう（20代・女性）」
「他人から怒られるのが苦手です。怒られると話の内容が頭に入らなくなり、ただ怒られていることに委縮してしまいます（40代 男性）」
＝＝＝
これは性格的な弱さではなく、感受性の高さが裏返しとなって負荷につながっている状態ともいえます。
こうした傾向を持つ人は、「予測しやすく、人間関係の負荷が少ない環境」が重要です。安心できる環境が整うことで、本来の集中力や丁寧さといった強みがより発揮されやすくなるでしょう。
そして、自分の感じ方を理解し、気持ちを整える方法を身につけることも、長く働き続けるうえで大切な支えになると考えられます。
(文:All About 編集部)
457人を対象に実施された「メンタルが弱い人に向いている仕事に関する意識調査」（ビズヒッツ）から、トップ3をランキング形式で紹介します。
【457人調査】メンタル弱めな人が職場でつらいと感じる瞬間、2位は「指摘された時」
人間関係やコミュニケーションが苦手「怒られる」「指摘される」「威圧的な態度」など、同僚から何らかの影響を受けたときにしんどさを感じる人が多いようです。
3位「ミスをした時（14.0％）」ミスをしてしまった時、ミスそのものに苦しさを感じる人も……。自分で自分を責めてしまったり、「怒られるかも」と悪い想像をして怖くなったりしてしまいます。気持ちの切り替えがうまくいかず、引きずってしまう傾向があることも伺えました。
＝＝＝
「ミスをしてしまったとき。誰かに言われることよりも『自分がミスをしてしまった』という事実に悲しくなります（20代・女性）」
「ミスをしてしまって、『あとで怒られる』と感じた時点でパニックになる（30代・女性）」
＝＝＝
2位「指摘される時（14.2％）」ミスをや仕事の進捗についての指摘や注意はよくあること。単なる指摘だと頭では理解していても、「自分が無能だという証明」「他人からの攻撃」として受け止め、気持ちがつらくなってしまうケースがあるようです。
＝＝＝
「何かミスをしたときに上司から指摘されると『自分ってやっぱり何もできない人間だな』などとネガティブな感情になってしまう（20代・男性）」
「ただの指摘に過ぎないのに、攻撃されたと過剰に反応してしまう（40代・女性）」
＝＝＝
1位「怒られる時（16.0％）」メンタルが弱い人は、叱られたことを長く引きずりやすいことが分かりました。叱られた中身ではなく、叱られている状況そのものに「どうしよう」と思考が向いてしまい、ただ叱られていること自体が苦痛になるケースもあるようです。
＝＝＝
「お客様に怒られて、ずっと引きずってしまう（20代・女性）」
「他人から怒られるのが苦手です。怒られると話の内容が頭に入らなくなり、ただ怒られていることに委縮してしまいます（40代 男性）」
＝＝＝
キャリアコンサルタント・内野しのぶ氏のアドバイスメンタルがあまり強くないと感じている人とは、「周りの出来事や人の言葉に影響を受けやすく、人間関係のストレスや自分への評価が揺れやすい人」と捉えることができそうです。
これは性格的な弱さではなく、感受性の高さが裏返しとなって負荷につながっている状態ともいえます。
こうした傾向を持つ人は、「予測しやすく、人間関係の負荷が少ない環境」が重要です。安心できる環境が整うことで、本来の集中力や丁寧さといった強みがより発揮されやすくなるでしょう。
そして、自分の感じ方を理解し、気持ちを整える方法を身につけることも、長く働き続けるうえで大切な支えになると考えられます。
(文:All About 編集部)