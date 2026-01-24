写真左から、田中和徳氏、金村龍那氏（資料写真）

高市早苗首相が勝敗ラインを「与党で過半数」と設定した今回の衆院選は、県内の６選挙区で連立を組む自民党と日本維新の会の候補者が激突する異例の構図となりそうだ。両党の政策の差別化は浸透せず、激戦区に臨む与党各党の陣営は「相手との政治姿勢の違いなどを前面に打ち出す」と強調。これに対し、野党サイドは自維連立政権への批判票を取り込むために政策面で対抗軸を示す構えを見せている。

与野党の立ち位置が複雑に入れ替わったことで、県内で「与党激突」の構図が見込まれるのは１、５、１０、１８、１９、２０区。そのうち最も注目されるのは、県内唯一の自民と維新の前職対決が軸となりそうな１０区（川崎市川崎区・幸区）だ。

「与党といっても（従来と）それほど構図は変わらないのではないか」。自民の田中和徳氏は、初めて与党として衆院選に挑む維新を冷静に受け止める。２０２４年の前回選では、当時野党だった維新の金村龍那氏に約６千票差まで迫られた。

今回、金村氏と与党同士で戦うことに、田中氏は１０期で築いてきた人脈や経験を踏まえ「地元で顔の見える政治家として活動している。それほど気にはしていない」と胸中を明かす。

一方、金村氏は「安定を選びたいなら自民。改革を前に進めてほしいなら維新」と支持を呼びかける。過去２回続けて田中氏に小選挙区で敗れては比例代表で返り咲いており、今回が３度目の正直。「自民の古い政治と呼ばれている部分に対して、維新のアイデンティティーや価値観を主張していきたい」と訴える。