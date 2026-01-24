25日（日）の天気

引き続き大雪に警戒です。北風も強く、寒さが一層厳しくなりそうです。

●西日本、沖縄

鳥取は雪の1日。近畿は短時間に雪が強まり、大雪となるところがありそうです。大阪もにわか雪の可能性があります。最高気温は10℃に届かない所が多く、大阪や福岡で8℃の見込みです。

●東日本

北陸や岐阜は昼前にかけて大雪に警戒を。東海の平野部にも雪雲が流れ込み、大雪となるおそれがあります。関東は朝の冷え込みは少し緩みますが、それでも東京1℃の予想。日中も一桁止まりで、北風も強まるでしょう。

●北日本

北海道の日本海側は局地的に雪が強まり、大雪となるところがありそうです。東北日本海側は断続的に雪で、ふぶくところもあるでしょう。北海道と東北北部は真冬日となりそうです。

週間予報

●大阪〜那覇

27日（火）は雨の降るところが多いでしょう。来週は鹿児島では最高気温13℃〜14℃の日が続く一方、鳥取は5℃〜7℃と厳しい寒さとなりそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は26日（月）には大雪の峠を越え、27日（火）は雨の降るところもあるでしょう。積雪が多い地域では、なだれや路面状況の悪化に注意が必要です。関東や東海は乾燥した晴れと厳しい寒さが続きそうです。東京や名古屋でも10℃に届かない日が続くでしょう。

●旭川〜福島日本海側は雪の降る日が続くでしょう。26日（月）は旭川で最低気温が氷点下20℃、札幌で氷点下10℃と冷え込みが強まるでしょう。来週も各地で寒さが厳しく、仙台や福島も4℃前後となりそうです。