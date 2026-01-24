【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２４日、北京で行われ、男子のショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ）が９８・５９点で首位に立った。

友野一希（第一住建グループ）が９７・１９点で２位、山本草太（ＭＩＸＩ）が９４・６８点で３位につけた。２３日の女子フリーでは、青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１４５・９８点で１位となり、合計２１７・３９点で初優勝。ミラノ・コルティナ五輪代表でＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４１・９５点、合計２１５・７８点で２位、同代表の千葉百音（もね）（木下グループ）が３位に入った。女子で日本勢の表彰台独占は２０１８年大会以来。

中井は今大会のＳＰ、フリーともにトリプルアクセル（３回転半ジャンプ、３Ａ）は決められなかった。それでも崩れず演技をまとめ、銀メダルを獲得。五輪に向けて「世界ランキングを上げておく」という目標もクリアし、収穫は多い。

小学６年の試合で初めて３Ａを着氷し、「ずっと武器にしていく」と決めた。ジュニア時代はフリーで３Ａを２本跳ぶことにこだわったが、好不調の波が大きく、結果が伴わなかった。安定感が必要なシニアで戦うため、指導を受ける中庭健介コーチと話し合って、１本に絞った。他のジャンプやスピンにも集中できるようになり、質の向上につながった。

「今季はアクセル（３Ａ）以外はほとんど失敗していない。そこは自信を持って五輪にいけると思う」。大技に頼らない強さが、シニア１季目の躍進を支えている。（岡田浩幸）

青木 初出場Ｖ

２４歳の青木が初出場で優勝。フリーは冒頭で３回転ルッツ―ループの連続ジャンプを鮮やかに決め、情感たっぷりに映画「ラ・ラ・ランド」の世界観を表現して会場を魅了した。ＳＰ、フリーともに自己ベストを更新し、「ジャンプは質がいいものを跳べて、満足している。こんなふうに評価してもらい、夢がかなったかな」と笑顔を見せた。