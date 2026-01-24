松田龍平、高橋ひかる出演のテレビ朝日ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」は、次回１月３０日の第４話で西ヶ谷温泉に今度は突然、真田十勇士が現れることが告知された。

第３話では謎の地球外物体による連続事件が発生するも一ノ瀬洋輔（松田龍平）が、まさかの秘策により、凶暴な物体が鎮静化した。

松茸泥棒→地底人→地球外物体と毎回、ストーリーがぶっ飛び初めており、次回はタイムトリップ。予告映像では赤い甲冑をきた真田幸村が登場し、濱田岳が登場。現代に迷い込んで弓で威嚇する真田十勇士を、ガラの悪い酒井あおい（高橋ひかる）が「やんのか、コルラァ！ナメてんじゃねえぞ！」と恫喝してビビらせている。

ネットでも話題となり「次回もめちゃくちゃだな 楽しいｗ」「今回は宇宙からの物体で、次回はタイムリープか」「濱田岳きたーっ」「待って、真田幸村役なんですか…？」「来週はまさかの真田十勇士」「３話目で一気にＳＦ方面にぶっ飛んできた」と期待する投稿が集まっている。