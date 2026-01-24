新婚の頃のような生活がずっと続くのが理想ですが、現実はそういうわけにはいきません。お互いの嫌な部分が見えてきて夫婦仲がギスギスしたり、不倫をして裏切ったりする人もいるくらいなので、ずっと仲良しでいるのはなかなか難しいこと。そんなときに夫の気持ちを探るために大胆な行動に出る人もいるようで……？ 今回は、ハニートラップを仕掛けたら夫の本音を知ってしまった話をご紹介いたします。

妻への不満

「最近、夫の帰りが遅かったり休みの日に一人で出かけたりと、怪しい行動が目立つようになってきたため、不倫を疑うようになりました。友人に相談すると、『ハニートラップ仕掛けてみない？』と提案をされたんです。その作戦は、友人が夫にハニートラップを仕掛け、もし口説いてきたらクロ確定なので離婚、そうじゃなければ今後も結婚生活を続けるというもの。このままモヤモヤしたままでいるのも嫌だったので、友人に協力してもらってハニートラップを仕掛けることにしました。

ハニートラップを仕掛ける日、偶然を装って友人が夫に声をかけ、2人で食事をするために店に入ることに成功。私は別の席からこっそり様子をうかがっていました。友人が夫に『結婚生活でなにか不満とかないんですか？』と聞くと、夫は『うーん……』『まぁ、ないことはないですけど』『お互い様じゃないですかね？』と答えていて、やっぱり私に不満があることを知りショックでしたね。友人を口説こうとはしなかったけど、夫の本音を知って余計にモヤモヤしてしまいました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫疑惑を突き止めるために仕掛けたハニートラップで、夫の本音を知ってショックを受けてしまったようです。結婚生活で不満が募るのは当然のこと。不満は早めに話し合って解決するようにしたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。