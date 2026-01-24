【ジャンプW杯】丸山希 表彰台に惜しくも届かず4位 どさんこ・高梨沙羅は11位
ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会女子個人第21戦 （２０２６年１月２４日 北海道・大倉山ジャンプ競技場 ヒルサイズ＝HS１３７メートル ）
日本人選手9人が本戦に挑み、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希(北野建設）選手が、日本人トップの4位に入りました。
そして、優勝はW杯男子個人総合首位のドメン・プレブツ選手を兄に持つ、ニカ・プレブツ（スロベニア）選手が1回目129.0メートル、2回目128.0メートルと合計279.4点で優勝を飾りました。
丸山選手は「1回目は自分の中で良いジャンプが出来たと思うんですけど、2回目は距離を伸ばせなくて、でも1回目は自分がやりたいことを出せれば、しっかり飛距離を出して結果ついてくるとわかったので、それを自信にして、（ミラノ・コルティナ五輪まで）あと数日になると思うんですけど、自分の調整を出来ればと思います」
ミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている上川町出身・高梨沙羅選手（クラレ）は、1回目のジャンプで124.5メートルと距離を伸ばせず13位。なんとか上位に追いつきたい2回目は126.0メートルとK点越えを2本そろえますが、合計232.1点で11位に終わりました。
ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会女子個人第22戦は1月25日(日)に大倉山で行われます。