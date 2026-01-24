森口博子による＜40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”(バンド編)＞のツアーファイナルが1月24日(土)に東京国際フォーラム ホールCにて行なわれ、そのアンコールにて続編とされる「第二章」と「第三章」の開催が発表された。

第二章は作・編曲家で音楽プロデューサーの武部聡志が演奏するピアノと森口博子のヴォーカルだけで全国をめぐるツアー。タイトルは「二人だけの語らい(歌とピアノ編)」。武部聡志は1997年の森口のシングル「その胸の中でずっとずっと」や、2020年と2023年にリリースしたカバーアルバム収録曲にプロデューサーとして参加するなど、長く続く縁のなか、初めてツアーを共にすることとなった。4月19日(日)仙台を皮切りに、5月4日(月/祝)大阪、5月5日(火/祝)愛知、5月21日(木)東京の合計4公演を開催する。

第三章は2025年6月にリリースされたアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』を引っ提げて開催する「一夜限りのStarry Symphony(オーケストラ編)」と題したオーケストラコンサート。前述のアルバムにも参加したJapan Pops Orchestraの生演奏と共演する一夜限りのスペシャルコンサートで40周年ツアーを締めくくる。開催日は8月14日(金)、場所は東京オペラシティ コンサートホールとなっている。

チケットは第二章と第三章のどちらも1月24日(土)22時より「オフィシャルHP抽選先行」と「オフィシャルFC抽選先行」が同時スタートする。

■＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第二章 “二人だけの語らい” (歌とピアノ編)＞

【公演スケジュール】

日程：2026年4月19日(日)

会場：宮城・仙台市シルバーセンター 交流ホール

時間：開場16:00 / 開演16:30 日程：2026年5月4日(月/祝)

会場：大阪・吹田市文化会館 メイシアター 中ホール

時間：開場15:45 / 開演16:30 日程：2026年5月5日(火/祝)

会場：愛知・今池ガスホール

時間：開場16:00 / 開演16:30 日程：2026年5月21日(木)

会場：東京・草月ホール

時間：開場17:45 / 開演18:30 【出演】

森口博子(Vocal)

武部聡志(Piano) 【席種・料金】

全席指定 ￥8,800(税込) 【HP抽選先行】

https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th/

・2026年1月24(土)22:00〜2月8日(日)23:59

・お一人様4枚までお申込みいただけます

■＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第三章 “一夜限りのStarry Symphony” (オーケストラ編)＞

【公演スケジュール】

日程：2026年8月14日(金)

会場：東京オペラシティ コンサートホール

時間：開場17:30 / 開演18:30 【出演】

森口博子(Vocal)

Japan Pops Orchestra

松原“マツキチ”寛(Drums)

森口翔太(Bass) 【席種・料金】

全席指定 ￥12,000(税込) 【HP抽選先行】

https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th3/

・2026年1月24(土)22:00〜2月8日(日)23:59

・お一人様4枚までお申込みいただけます

■40周年アニバーサリーアルバム『Your Flower 〜歌の花束を〜』

2025年12月3日（水）発売 ▼新曲提供アーティスト

売野雅勇／岸谷香／木根尚登(TM NETWORK)／西村由紀江／西脇唯／ニール・セダカ／畑亜貴／平松愛理／広瀬香美／前山田健一 CD-1[オリジナル・アルバム] ※初回限定盤・通常盤共通

1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜

作詞・作曲：西脇唯 ／ 編曲：時乗浩一郎

2 Good Morning Good Night

作詞・作曲：平松愛理 ／ 編曲：時乗浩一郎

3 元祖バラドルなんだもん！

作詞・作曲：前山田健一 ／ 編曲：大竹智之

4 forever and ever and ever and ever…….

作詞・作曲：広瀬香美 ／ 編曲：時乗浩一郎

5 Ubugoe

作詞：松井五郎 ／ 作曲：doubleglass ／ 編曲：冨田恵一

6 年下のあいつ

作詞：岸谷香, 森口博子 ／ 作曲：岸谷香 ／ 編曲：時乗浩一郎

7 ドキがムネムネ♡

作詞・作曲：森口博子 ／ 編曲：野崎洋一, 森口博子

8 ペンタス

作詞：森口博子 ／ 作曲・編曲：西村由紀江

9 聖なる惑星 -Sanctuary-

作詞：売野雅勇 ／ 作曲：ニール・セダカ ／ 編曲：時乗浩一郎

10 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (40人の森口博子によるアカペラヴァージョン)

作詞：西脇唯 ／ 作曲：西脇唯, 緒里原洋子 ／ 編曲：時乗浩一郎

11 真心ブーケ

作詞：畑亜貴 ／ 作曲：木根尚登 ／ 編曲：時乗浩一郎 CD-2[ベスト・アルバム] ※初回限定盤のみ

1 水の星へ愛をこめて

2 サムライハート

3 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜

4 夢がMORI MORI

5 スピード

6 ホイッスル

7 LUCKY GIRL 〜信じる者は救われる〜

8 もっとうまく好きと言えたなら

9 あなたといた時間

10 視線

11 Someday Everyday

12 もうひとつの未来 〜starry spirits〜

13 I wish 〜君がいるこの街で〜

14 星より先に見つけてあげる

15 宇宙の彼方で

16 鳥籠の少年 Blu-ray ※初回限定盤のみ

Music Video

1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜

森口博子 コンサート“Starry People”(2022.5.3 昭和女子大学 人見記念講堂)

1 スピード

2 水の星へ愛をこめて

3 限りなき旅路 / with VOJA ◆商品形態

・初回限定盤（2CD+Blu-ray）

￥6,600（税込）KICS-94224/5 初回限定盤 ・通常盤（CD ONLY）

￥3,300（税込）KICS-4224 通常盤