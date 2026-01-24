森口博子、40周年ツアー 第二章は武部聡志とのデュオツアー＆第三章はオーケストラコンサート
森口博子による＜40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”(バンド編)＞のツアーファイナルが1月24日(土)に東京国際フォーラム ホールCにて行なわれ、そのアンコールにて続編とされる「第二章」と「第三章」の開催が発表された。
第二章は作・編曲家で音楽プロデューサーの武部聡志が演奏するピアノと森口博子のヴォーカルだけで全国をめぐるツアー。タイトルは「二人だけの語らい(歌とピアノ編)」。武部聡志は1997年の森口のシングル「その胸の中でずっとずっと」や、2020年と2023年にリリースしたカバーアルバム収録曲にプロデューサーとして参加するなど、長く続く縁のなか、初めてツアーを共にすることとなった。4月19日(日)仙台を皮切りに、5月4日(月/祝)大阪、5月5日(火/祝)愛知、5月21日(木)東京の合計4公演を開催する。
第三章は2025年6月にリリースされたアルバム『GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA-』を引っ提げて開催する「一夜限りのStarry Symphony(オーケストラ編)」と題したオーケストラコンサート。前述のアルバムにも参加したJapan Pops Orchestraの生演奏と共演する一夜限りのスペシャルコンサートで40周年ツアーを締めくくる。開催日は8月14日(金)、場所は東京オペラシティ コンサートホールとなっている。
チケットは第二章と第三章のどちらも1月24日(土)22時より「オフィシャルHP抽選先行」と「オフィシャルFC抽選先行」が同時スタートする。
■＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第二章 “二人だけの語らい” (歌とピアノ編)＞
【公演スケジュール】
日程：2026年4月19日(日)
会場：宮城・仙台市シルバーセンター 交流ホール
時間：開場16:00 / 開演16:30
日程：2026年5月4日(月/祝)
会場：大阪・吹田市文化会館 メイシアター 中ホール
時間：開場15:45 / 開演16:30
日程：2026年5月5日(火/祝)
会場：愛知・今池ガスホール
時間：開場16:00 / 開演16:30
日程：2026年5月21日(木)
会場：東京・草月ホール
時間：開場17:45 / 開演18:30
【出演】
森口博子(Vocal)
武部聡志(Piano)
【席種・料金】
全席指定 ￥8,800(税込)
【HP抽選先行】
https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th/
・2026年1月24(土)22:00〜2月8日(日)23:59
・お一人様4枚までお申込みいただけます
■＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第三章 “一夜限りのStarry Symphony” (オーケストラ編)＞
【公演スケジュール】
日程：2026年8月14日(金)
会場：東京オペラシティ コンサートホール
時間：開場17:30 / 開演18:30
【出演】
森口博子(Vocal)
Japan Pops Orchestra
松原“マツキチ”寛(Drums)
森口翔太(Bass)
【席種・料金】
全席指定 ￥12,000(税込)
【HP抽選先行】
https://w.pia.jp/t/hirokomoriguchi-40th3/
・2026年1月24(土)22:00〜2月8日(日)23:59
・お一人様4枚までお申込みいただけます
■40周年アニバーサリーアルバム『Your Flower 〜歌の花束を〜』
2025年12月3日（水）発売
▼新曲提供アーティスト
売野雅勇／岸谷香／木根尚登(TM NETWORK)／西村由紀江／西脇唯／ニール・セダカ／畑亜貴／平松愛理／広瀬香美／前山田健一
CD-1[オリジナル・アルバム] ※初回限定盤・通常盤共通
1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜
作詞・作曲：西脇唯 ／ 編曲：時乗浩一郎
2 Good Morning Good Night
作詞・作曲：平松愛理 ／ 編曲：時乗浩一郎
3 元祖バラドルなんだもん！
作詞・作曲：前山田健一 ／ 編曲：大竹智之
4 forever and ever and ever and ever…….
作詞・作曲：広瀬香美 ／ 編曲：時乗浩一郎
5 Ubugoe
作詞：松井五郎 ／ 作曲：doubleglass ／ 編曲：冨田恵一
6 年下のあいつ
作詞：岸谷香, 森口博子 ／ 作曲：岸谷香 ／ 編曲：時乗浩一郎
7 ドキがムネムネ♡
作詞・作曲：森口博子 ／ 編曲：野崎洋一, 森口博子
8 ペンタス
作詞：森口博子 ／ 作曲・編曲：西村由紀江
9 聖なる惑星 -Sanctuary-
作詞：売野雅勇 ／ 作曲：ニール・セダカ ／ 編曲：時乗浩一郎
10 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (40人の森口博子によるアカペラヴァージョン)
作詞：西脇唯 ／ 作曲：西脇唯, 緒里原洋子 ／ 編曲：時乗浩一郎
11 真心ブーケ
作詞：畑亜貴 ／ 作曲：木根尚登 ／ 編曲：時乗浩一郎
CD-2[ベスト・アルバム] ※初回限定盤のみ
1 水の星へ愛をこめて
2 サムライハート
3 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜
4 夢がMORI MORI
5 スピード
6 ホイッスル
7 LUCKY GIRL 〜信じる者は救われる〜
8 もっとうまく好きと言えたなら
9 あなたといた時間
10 視線
11 Someday Everyday
12 もうひとつの未来 〜starry spirits〜
13 I wish 〜君がいるこの街で〜
14 星より先に見つけてあげる
15 宇宙の彼方で
16 鳥籠の少年
Blu-ray ※初回限定盤のみ
Music Video
1 ETERNAL DAYS 〜あなたがいてよかった〜
森口博子 コンサート“Starry People”(2022.5.3 昭和女子大学 人見記念講堂)
1 スピード
2 水の星へ愛をこめて
3 限りなき旅路 / with VOJA
◆商品形態
・初回限定盤（2CD+Blu-ray）
￥6,600（税込）KICS-94224/5
・通常盤（CD ONLY）
￥3,300（税込）KICS-4224
