◇りそなＢ２リーグ第１７節 熊本９１―７８静岡（２４日・静岡市中央体育館）

Ｂ２ベルテックス静岡に特別指定選手で加入したばかりのＰＧ今野海輝（２２）＝神奈川大４年＝が２４日、Ｂリーグデビューを果たした。５分４２秒プレーし、２得点１アシストをマーク。「デビュー戦なので先輩たちには、思い切ってやってこい、と言われた。自分の持ち味はハードなディフェンスなので、そこは出そうと思っていた」と、振り返った。

新人らしさは見せた。第１クオーター途中には、ラインから出そうなボールを追いかけて観客席にダイブして歓声を浴びた。「ルーキーとしてエナジーを出して、ハッスルプレーをしようと思っていた」と、うなずいた。

プロの“洗礼”も浴びた。「オフボールのやりあいで、すごくフィジカルの差を痛感した。相手のディフェンスは、プレッシャーを感じていないかのように守られていた」。試合終盤にはシュートブロックされるシーンもあった。「大学では打てていた」と、悔しがった。

神大のチームメートで昨季に続き、特別指定選手としてベルテに加入しているＰＧ山本愛哉（２１）とは同級生。神奈川出身だが、静岡には母親の実家が伊東市にあり、今年の元日も同地で過ごした。「静岡とは縁があったので、ベルテックスから話をもらった時はうれしかった。少しでも、戦力として貢献したい」。チームは現在、６勝２５敗と西地区最下位と苦しいが、若い力でチームを浮上させる。