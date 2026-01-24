w.o.d.自主企画＜TOUCH THE PINK MOON＞ゲストアクトにOKAMOTO’S、GLIM SPANKY、STRAIGHTENERら
w.o.d.による自主企画イベント＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞のゲストアクトおよびDJが発表となった。
＜TOUCH THE PINK MOON＞はミュージシャンでもあり人一倍の音楽リスナーでもあるw.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き開催する音楽＆カルチャーイベントだ。毎年4月に開催され、今回で5回目の開催となる。
初日の名古屋公演のゲストアクトはOKAMOTO’S＆171、DJにはオカモトレイジ(OKAMOTO’S)＆TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ)。大阪公演にはGLIM SPANKY＆MONO NO AWARE、DJにはDAWA（FLAKE RECORDS)＆板東さえか（FM802 DJ)。最終日の東京公演にはSTRAIGHTENER＆Texas 3000、DJにはeitaro sato(indigo la End)＆TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ)が参加。また本年も全公演にBass Ken MackayのDJ出演が決定している。
チケットはゲスト解禁先行受付が本日24日21時よりスタート。
なお、w.o.d.は1月28日には自身2作目となるEP「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」をリリースする。現在はメンバーオリジナルコメントを見ることができるPre-Add/Pre-Saveも実施中となっている。
◾️＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
2026年4月16日（木）愛知・名古屋ボトムライン
VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30
出演：w.o.d. / OKAMOTO’S / 171
DJs：オカモトレイジ(OKAMOTO’S)/ TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ) / Ken Mackay(w.o.d.)
2026年4月18日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA
VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00
出演：w.o.d. / GLIM SPANKY / MONO NO AWARE
DJs：DAWA(FLAKE RECORD) / 板東さえか(FM 802DJ) / Ken Mackay(w.o.d.)
2026年4月23日（木）東京・恵比寿LIQUIDROOM
VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30
出演：w.o.d. / STRAIGHTENER / Texas 3000
DJs：eitaro sato(indigo la End) / TAISHI IWAMI(SUPERFUZ) / Ken Mackay(w.o.d.)
TICKET：5,500円＋1D
＜ゲスト解禁先行＞
受付期間：1/24(土)21:00〜2/15(水・祝)23:59
枚数制限： 1公演につき4枚まで
受付URL： https://w.pia.jp/t/wod-tour26/
“TOUCH THE PINK MOON” Official HP
https://www.touchthepinkmoon.com
“TOUCH THE PINK MOON” Official Instagram
https://www.instagram.com/wod_pinkmoon_official
◾️EP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』
2026年1月28日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/YOUONLYLIVEONCETS
※メンバーコメントが見れるPre Add / Pre Save実施中
▼収録曲
M1:栞
M2:CAMPANELLA
M3:普通な日
M4:YOLO
■先行配信「普通な日」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/AnOrdinaryDay
