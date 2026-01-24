女優の田中美久(24)が19日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】横からショットで美しいS字 ぴったりニットが映える！

“みくの日”でもある3月9日に、約1年半ぶり3作目となる写真集（集英社）の発売も決定。19日には自身のインスタグラムにオフショットも掲載し、タイトルが「ぜんぶ、ほんと」に決まったことも発表した。



写真集が予約で1位となったことも報告。「ありがとうございます 記念に写真集の撮影地ポルトガルでのオフショットを公開しますっ」と画像をたっぷり掲載し「最後に本日発売で週プレさんの表紙を飾らせてもらってます 3月9日楽しみに待ちましょう」とアピールも忘れなかった。



写真集の撮影はポルトガルのリスボンとシントラで行われた。異国情緒あふれる風景の中で開放的な姿を披露。ビーチでの“あふれそう”なショットや、ベッドに横になって大事な部分があらわになったショットなど露出度高めで、自ら「過去一セクシーです」とコメントしている。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。「今回は品のあるすてきな女性を見せたくて。そして、いろんな面で攻めたいなって」と露出度が高い理由を説明。「見ていて『キレイだな』『どんな女性なんだろう?』って想像が膨らむ写真集にもなっていると思います」と説明している。



同号はほかに、横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、秋田そな、野咲美優も登場している。



（よろず～ニュース編集部）