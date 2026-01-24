NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）が23日に放送されたNHKラジオ第1「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演し、“衝撃発言”を口にした。

同局の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）でMCを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）と博多大吉（54）、そして鈴木アナの3人が集まっての生ラジオ。

昨夏の前回は華丸が欠席したが、第2弾の今回はラジオブースに3人がそろい、午後8時5分から50分間、同9時5分から50分間とニュース等を挟んで楽しいおしゃべりを繰り広げた。

表立って話すようなことではない日々の日常について「あさイチ」視聴者であるリスナーとつながった3人。

そのなかに、営業職だというリスナーから届いた「後輩の鼻毛が気になっています。結構な頻度ではみ出ているのですが、伝えられずにいます。お三方なら相手に嫌な気持ちにさせずに伝えるスキルをお持ちかと思うのでご助言いただきたいです」という要望があった。

お客様に対応する営業職。それだけに言ってあげたほうがいいのでは？という意見も出たが、大吉は「今はこれもハラスメントになるのかな。鼻毛出てるぞハラスメント…」と後輩のはみ出している鼻毛を指摘しようものならハラスメントとして訴えられるリスクもあると困惑の声もあげた。

「でも“ほったらかしであとで恥かいたよハラスメント”って（言われる可能性もある）」（華丸）「“言ってくれないのかハラスメント”みたいな」（鈴木アナ）と2人。

大吉は「あります？今までの人生で鼻毛出てる人、目くそ付いてる人、歯に青のり付けてる人。どれかには会ったことはあるでしょ？そういう時、言います？もちろん関係性によるけど」と2人に投げかけた。

すると、鈴木アナは「歯に青のりは言うかな。言えますね。目ヤニと鼻毛はちょっと…気付いても言ったことないかもしれないです」とした上で「私も帰って鏡見て“あっ！ちょっと今日出てたかも”みたいな…」と笑いながら衝撃告白。

これには「えぇっ？ちょっと…。来週から一応見ときますよ」（華丸）「目を皿のようにして見ますよ」（大吉）と26日の「あさイチ」から“鈴木奈穂子の鼻毛チェック”をすると困惑気味に口にした。

自らぶっちゃけ過ぎて大笑いの2年連続紅白歌合戦司会・鈴木アナ。

「性別関係ないからね、鼻毛なんてね」と大吉に言われると「華大さんから“鈴木さん、ちょっと今日鼻毛出てるよ”って言われたら結構ショックかもしれないです」と鈴木アナ。

だが、大吉は「でも、もし僕らが万が一鈴木さんが鼻毛出てるって気づいたら、さすがにメークさんとかにこそっと“鈴木さん、ちょっとなんか…今日…よく見て？”とかなんか…」と有事の際の対応策を披露。これには鈴木アナもと“それならアリ”とばかりに「あぁ、なるほど！なるほどなるほど！」と明るい声で応じていた。