指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が24日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した「LAWSON 50th Anniversary presents＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」に出演し、6月20、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で「＝LOVE STADIUM LIVE」を開催することをサプライズ発表した。グループ初のスタジアムライブとなり、最大規模となる。

この日のイベントでは、=LOVEと姉妹グループの≠ME、≒JOYが出演。=LOVEは最新曲「ラブソングに襲われる」や「とくべチュ、して」「絶対アイドル辞めないで」「Oh！Darling」「青春“サブリミナル"」など全13曲を披露した。=LOVEのステージ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループの「イコノイジョイ」による「トリプルデート」も披露され、会場を大いに盛り上げた。

=LOVEは4月1日に20thシングルを発売することが発表されており、同18、19日の2日間、横浜スタジアムにて=LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」ファイナル公演の開催も控えている。