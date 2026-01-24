手が美しいと思う「50代女性俳優」ランキング！ 2位「天海祐希」、では1位は？
ドラマや映画で活躍する女性俳優は、演技だけでなく体のパーツが評価されることがあります。そこで、All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は「50代女性俳優の手」に注目したランキングを作成。果たして、どの女性俳優が手が魅力的だと評価されたのでしょうか？ 「手が美しいと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は天海祐希さんです。天海さんは、1987年に宝塚歌劇団に入団すると史上最年少の25歳で月組トップスターに就任。退団後は俳優として活躍し、『BOSS』（フジテレビ系）や『女王の教室』（日本テレビ系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）など、数多くのヒットドラマで主演を務めました。
映画や舞台でも活躍し国民的な人気を誇る天海さんは、50代になっても変わらぬ美貌を持つ俳優としておなじみ。化粧品のCMに出演することも多く、女性から高い支持を集めています。
回答者からは、「いつまでもハリがあり、生き生きとしているから」（40代女性／東京都）、「指がすごく長くて舞台でみてびっくりした」（40代女性／群馬県）、「ドラマで映る時に、指が細長くて美しい印象があります」（20代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位は石田ゆり子さんです。石田さんは、1987年にキャンペーンガールとして芸能活動をスタートし、翌年にドラマ『海の群星』（NHK総合）で俳優デビュー。名バイプレーヤーとして数多くのドラマや映画に出演し、近年では『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜シリーズ』（TBS系）や、NHK連続テレビ小説『虎に翼』などに参加しています。
そんな石田さんは、デビュー当初から美しさが変わらず奇跡の50代と呼ばれることも。多くの女性の憧れであり、手の美しさも評価されています。
回答者からは、「透明感のある肌質と柔らかそうな指先が印象的で、年齢を重ねても自然な美しさが保たれている」（30代女性／秋田県）、「指が細くてしなやかで、ナチュラルな手元の美しさが年齢を感じさせず素敵だから」（30代女性／東京都）、「白く細い手が印象的で、柔らかな雰囲気に似合っているから」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
