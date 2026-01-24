食欲が止まらないのは心のSOS？ うつ病の初期サイン・過食症・薬の副作用の可能性も
無性に何かを食べたくなり、食べ始めると止められない……。つい食べ過ぎてしまうことは誰にでもあることですが、過剰な状態が続くのは問題です。
「過食」と呼ばれる行為を頻繁に繰り返してしまう場合、心の病気が関わっているケースも少なくありません。よくある食べ過ぎと、精神科などで相談すべき過食の違いを、分かりやすく解説します。
年に数回、月に1回といった程度であれば、特に対処は必要ないでしょう。時に暴飲暴食をしてしまうことがあっても、生活に大きな支障が出ることはほぼありません。
しかし、「毎週1回以上は必ず暴飲暴食をしてしまう」という場合は、注意が必要です。日常生活に何らかの問題が生じていないか、振り返ってみてください。
過食してしまった後、過食をなかったことにしたいと考え、「負荷の高い運動をする」「食べたものを無理に吐き出してしまう」「下剤を使うことがある」などの行動がある場合、「過食症」の可能性を考えるべきでしょう。
「ストレス発散のための食べ過ぎ」と軽く考えない方がよいです。
また、過食症以外の原因で、食欲が増してしまうこともあります。意外かもしれませんが、例えば、「うつ病」の症状の1つとして、甘いものを過剰に欲してしまう状態があるのです。
また、精神科で処方される、幻覚や妄想を抑えるための治療薬の中には、副作用として食欲が強く刺激され得るものもあります。もちろん、今服用中の薬がある場合は、自己判断で中止してはいけません。必ず主治医に相談するようにしましょう。
例えば、過食症の場合は、気持ちのわだかまりが過食の引き金になります。過食によって一時的に気持ちが楽になりますが、すぐに再びわだかまりが生じ、過食を繰り返してしまう悪循環に陥りがちです。
この流れにストップをかけるためには、精神療法が役立ちます。
うつ病の一症状として過食が現れている場合は、うつ病そのものを改善させることが大切です。過食の原因が、うつ病である以上、それが改善するとともに、自然と過食も落ち着いてきます。
繰り返しになりますが、過食が週に1回以上の頻度で続いている場合は、注意すべき状況です。
さらに、そのことで罪悪感を覚えたり、人に言いにくい問題を抱えているという自覚があったりするなら、「今の状況を変えたい」という気持ちも抱えられているのではないかと思います。
そのようなときは、ぜひ心療内科や精神科で一度相談してください。現状を改善する大きなきっかけになり得ることを、ぜひ覚えておいていただければと思います。
▼中嶋 泰憲プロフィール
千葉県内の精神病院に勤務する医師。慶応大学医学部卒業後、カリフォルニア大学バークレー校などに留学。留学中に自身も精神的な辛さを感じたことを機に、現代人の心の健康管理の重要性を感じ、精神病院の現場から、毎日の心の健康管理に役立つ情報発信を行っている。
(文:中嶋 泰憲（医師）)
