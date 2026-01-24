◇バレーボールSVリーグ男子第12節第1戦 サントリーサンバーズ大阪3―0東レアローズ静岡（2026年1月24日 おおきにアリーナ舞洲）

サントリーは22連勝とした。第1セットを競り合いの末に落としながら第2セットから3セットを連取。高橋藍は黒髪にイメージチェンジして最初の試合だった。

高橋藍は6本のサービスエースを含む20得点。特にサーバーとして入った第3セットは強烈なエースから7連続得点。7得点の間、3本のエースと好レシーブでチームを鼓舞した。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）は4本のブロックを決めた鬼木錬にさらわれて、高橋藍は「6本のエースを決めたのに（副賞の）サントリー生ビールをもらえなかった」と納得いかない様子だったが、笑顔で初受賞の鬼木を讃えていた。

記者会見で高橋藍は「第1セットが締まらなかったのは反省点。それでもスイッチが入ったらチームとしていいものが出るので、そこは自信になる」と総括。第3セットの連続得点については「第3セットは自分のサーブからだった。スタートが大事だと思っていたので、効果的にサーブを打てた。体重を落として非常に体のキレがいいんで」と笑った。特にサーブを意識しているのは「日本代表でセーブを攻めきれずに敗退したから。海外の大きなチームに対していかにサーブで崩せるか。シーズン中は成長できるチャンスですから、個人としてサーブだけじゃなくブロックやレセプション…みんな伸ばしていきたい」と言葉に力を込めた。

黒髪の理由を問われると「いや、黒髪を忘れていたので、そろそろ戻そうと。そんなに意味はなくて…水曜日からです。みんなに見つけにくくなったと言われます」と、その効果？を明かした。ポーランド王者のルブリンからのラブコールを受ける日本の最強アウトサイドヒッター。その注目度はいやがおうにも増している。