【バレンタイン】に身につけたい♡ 宝石のようにきらめく「スイートなジュエリー」特集

写真拡大 (全4枚)

2月14日。世界中が恋するムードに包まれる特別な日。そんな日にふさわしいのは、とろけるように甘いジュエリーが最適♡ そこで今回は、加藤ナナとともに、おめかしの仕上げにうってつけな「スイートなジュエリー」をご紹介します。自分を甘やかすそんなバレンタインも、とびきり幸せなはず...！

おめかしの仕上げには、スイートなジュエリーで彩りを添えて

チョコレートにフルーツを飾るみたいに、胸が高鳴る気持ちのまま、宝石のようにきらめくジュエリーを重ねて。

誰かのためだけじゃなく、自分を甘やかすそんなバレンタインも、とびきり幸せなはず♡

Item ジューシーなきらめきをここにも、あそこにも♡

トップス 10,450円／LILY BROWN サテンスカート 26,400円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 手袋 参考商品／MARBLE

ヘアピン（右サイド上の2本で）8,800円／masae（ロードス）
▶︎ヘアが華やかになるきらめきビジュー。

ヘアピン（右サイド下＆左サイドの2本で）7,150円／masae（ロードス）
▶︎どんなヘアアレでも上品になるゴールド。

イヤリング〈上から〉パール（2個セット）14,300円／masae（ロードス）
▶︎エレガントな小粒パール。

緑×黄ビジュー（2個セット）13,200円／masae（ロードス）
▶︎お目立ちなエメラルドグリーン。

赤ビーズ 4,000円／yolii（ロードス）
▶︎イチゴのようなビジュがおかわ。

リング〈左手上から〉ゴールドハート 9,000円／Mai’a madestore（ロードス）
▶︎ハート型でも甘すぎない上品なゴールド。

赤ビジューハート 11,800円／コフルジュエリー（ロードス）
▶︎ロマンティックなハートでプリンセス気分。

パール×ピンクビジュー 17,600円／masae（ロードス）
▶︎乙女気分高まるピンクカラー♡

赤ビジュー 42,800円／KUWARTO（805showroom）
▶︎ヴィンテージライクな装飾美。

〈右手〉ゴールド 8,800円／89xiiitokyo（805showroom）
▶︎ぷっくりとした存在感抜群のデザイン。

撮影／永瀬沙世 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 草野咲来