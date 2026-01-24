【バレンタイン】に身につけたい♡ 宝石のようにきらめく「スイートなジュエリー」特集
2月14日。世界中が恋するムードに包まれる特別な日。そんな日にふさわしいのは、とろけるように甘いジュエリーが最適♡ そこで今回は、加藤ナナとともに、おめかしの仕上げにうってつけな「スイートなジュエリー」をご紹介します。自分を甘やかすそんなバレンタインも、とびきり幸せなはず...！
おめかしの仕上げには、スイートなジュエリーで彩りを添えて
チョコレートにフルーツを飾るみたいに、胸が高鳴る気持ちのまま、宝石のようにきらめくジュエリーを重ねて。
誰かのためだけじゃなく、自分を甘やかすそんなバレンタインも、とびきり幸せなはず♡
Item ジューシーなきらめきをここにも、あそこにも♡
ヘアピン（右サイド上の2本で）8,800円／masae（ロードス）
▶︎ヘアが華やかになるきらめきビジュー。
ヘアピン（右サイド下＆左サイドの2本で）7,150円／masae（ロードス）
▶︎どんなヘアアレでも上品になるゴールド。
イヤリング〈上から〉パール（2個セット）14,300円／masae（ロードス）
▶︎エレガントな小粒パール。
緑×黄ビジュー（2個セット）13,200円／masae（ロードス）
▶︎お目立ちなエメラルドグリーン。
赤ビーズ 4,000円／yolii（ロードス）
▶︎イチゴのようなビジュがおかわ。
リング〈左手上から〉ゴールドハート 9,000円／Mai’a madestore（ロードス）
▶︎ハート型でも甘すぎない上品なゴールド。
赤ビジューハート 11,800円／コフルジュエリー（ロードス）
▶︎ロマンティックなハートでプリンセス気分。
パール×ピンクビジュー 17,600円／masae（ロードス）
▶︎乙女気分高まるピンクカラー♡
赤ビジュー 42,800円／KUWARTO（805showroom）
▶︎ヴィンテージライクな装飾美。
〈右手〉ゴールド 8,800円／89xiiitokyo（805showroom）
▶︎ぷっくりとした存在感抜群のデザイン。
撮影／永瀬沙世 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／加藤ナナ
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 草野咲来