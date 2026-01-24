お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が２４日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。りんたろー。も自身のインスタグラムで妻の妊娠を伝え、家族が増える喜びをつづった。

「ご報告です…」と題して投稿し「私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」と伝えた。エコー写真をアップし「すでに安定期に入っており、体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」と記した。

「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」と家族が増える喜びを感じ「今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

りんたろー。も同日に自身のインスタグラムにショート動画をアップ。「私事ではございますが、この度、新しい命に我が家を選んでもらいました。安定期に入り、体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」とつづった。

「１人目が大変な出産だったにもかかわらず、また１人授かりたいと思ってくれたママに感謝しつつ、強さを感じながら、お腹の中で少しずつ成長している命に、家族みんなで喜びを感じています」と妻に感謝した。

「僕みたいなチャラ男を父にしてくれた２人にそして、ママ、周りの方々のご理解とサポートに心から感謝しています。皆様には、これからも温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。

本郷とりんたろー。は２０１９年にテレビ東京系「ゴッドタン」で共演し、２２年８月に結婚を発表。２３年１１月に第１子出産を公表した。