27日の衆議院選挙公示を前に各党の党首が24日夜、インターネット番組の討論会で日本の成長戦略や将来の姿などについて議論を交わしました。

自民党・高市総裁

「医療・健康・安全保障、そしてサイバー攻撃にも強いサイバーセキュリティーなどなど、これは危機管理投資として積極的に取り組みます」「日本に強みがある素晴らしい技術を製品、サービス、インフラとしてしっかりと展開をして、稼ぎ出してまいります」

中道改革連合・野田共同代表

「（この30年で）中間層がどんどん貧困化していることに問題がある。分配と再分配の失敗の歴史だった。そこにもうちょっと手厚く、中間層を戻すような生活者ファーストの政策を展開することで安心が生まれて持続的な成長になっていく」

日本維新の会・藤田共同代表

「高市政権が打ち出した責任ある積極財政、可能性のあるところにどんどん投資をしていく。東京一極集中だけでなく、副首都構想をはじめとする、多極分散型の経済を作って、様々な地域が様々な発展の形を謳歌できる」

国民民主党・玉木代表

「もっと手取りが増える日本にしたい。給料が上がる経済を実現しようというのが結党以来の我々の成長戦略の根幹。我々は明確な目標を持っていて、10年すこしで日本の名目GDPを1000兆円にしようと」

共産党・田村委員長

「富の一極集中に切り込むということが何よりも求められていると思います」「大企業や富裕層のところにふさわしい税金、この減税や優遇を見直して」「ため込まれている内部留保を賃上げのために使っていく、活用していく」

れいわ新選組・大石共同代表

「世界戦争の危機があって、子どもたちや若者を戦争に巻き込まない、戦場に送らないことが絶対に必要で、戦争ビジネスに加担せずにかつ経済成長をできていくという筋道を示していく」

参政党・神谷代表

「日本の国を日本人が中心で運営できる体制を構築していくことが大事」「内需の拡大が国の経済を大きくしますので、とにかく国民がお金を使える状態これをしっかりと作っていく」「10年後、日本人が日本を誇れる一人一人が日本だと言える社会になっていることを目指して」

日本保守党の百田代表は減税によって国民の可処分所得を増やし経済を活性化させることや、再生エネルギー政策を転換して電力価格を下げることなどを訴えました。

社会民主党の福島党首は全ての人が安心して暮らせるよう、税金の取り方と使い道を変えるとして消費税の廃止や社会保険料の半減、防衛費の引き下げなどを訴えました。

チームみらいの安野党首は、人口が減り続ける中での未来への投資として、子育て減税やAIやロボット産業などへの規制緩和と投資を進める必要があると訴えました。

衆議院選挙は27日に公示され、来月8日に投開票されます。