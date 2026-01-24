女優の橋本環奈（26）が24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』に出演し、ゴルフ番組初参戦とは思えない豪快なドライバーショットを披露。その美しいスイングフォームとあふれ出るスター性に、共演者やプロゴルファーからも絶賛の声が相次いだ。

番組の幕開けとなる1番ホール（パー5）。三浦翔平、吉田沙保里ペアとの対抗戦に臨んだ橋本は、平成ノブシコブシ・吉村崇とタッグを組み、注目の第1打を迎えた。ゴルフ番組初登場の橋本は、茶系のアーガイル柄ニットベストにグレーのプリーツスカートというキュートなゴルフウエア姿。緊張の面持ちでティーイングエリアに入ると、これまでの愛らしいイメージを一変させる真剣な眼差しでアドレスに入った。

気合をみなぎらせつつも集中力を最大限まで高めた橋本が、クラブを振り抜く。ひざ上丈のスカートをひらりと翻して放たれた打球は、力強いインパクト音を残し、美しい放物線を描いてフェアウェイセンターへ。完璧な当たりに、ペアを組む吉村も「ほら！いいよ！いやいいよ！」と興奮を隠せない様子で叫び声を上げた。

対戦相手の吉田も「力強いね！」と目を見張り、解説を務めた女子プロゴルファーの藤田光里プロも「（スイングが）きれい！」と、そのフォームの完成度とインパクトの強さを手放しで称賛した。

橋本自身も手応えを感じたのか、弾けるような笑顔で歓喜。カメラの前で見せる初めてのドライバーショットでいきなりのナイスショットを放ち、スターとしての“持ってる”ぶりを見せつけた。コメント欄では視聴者からも「スイング綺麗だな」「ゴルフするんやな」といった声が溢れ、女優・橋本環奈の新たな魅力が爆発した瞬間となった。