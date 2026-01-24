＜何もしない旦那＞便利な家電がほしいと言っただけで「ほらすぐ楽する〜」と責められる…腹立つなぁ！
世の中はどんどん便利になっていくのに、なぜかその便利さに頼ろうとすると非難される。そのような経験はありませんか？
『母親だからって楽しちゃいけないの？ 共働きで日々生きるだけで精いっぱい。思わず「お掃除ロボットと床拭きが合体した掃除機がほしいな〜」と言ったら、「そうやってすぐ楽をしようとする」って旦那に言われ、聞いていた息子からは、「ママはめんどくさがりだもんね！」と。じゃあ誰か代わりに家事をやってよぉ〜』
旦那の皮肉、答えは簡単「楽してOK！」
『聞かないとわからないの？ 楽していいに決まっているじゃん』
一瞬、冷たいお言葉かと思いきや、なんとも心強いお言葉。そうです、別に楽をしたって構いません。昔は今のように便利家電がなかったから、楽したくてもできなかっただけ。楽できなかった時代と比べられても困りますよね。楽をしたらダメな理由を納得が行くように説明してほしいものです。世の中、タイパ・コスパと強く謳われる時代なのに、家事だけ楽をしたらいけない理由なんてありません。
便利家電、買っちゃいなよ！
『旦那さんウザいね。聞き流して便利家電、買っちゃいなよ』
『そこで怒れる投稿者さんはまだ若い。私なら反論することも面倒だから聞き流してさっさと買っちゃうわ。共働きなんでしょ？ 旦那の許可なんて要らないよ。今すぐ買っちゃえ〜』
投稿者さんの話を聞いたママたち、旦那さんと子どもに対して非難轟々です。そりゃそうです、仕事に家事にと頑張っているママに対し、ねぎらいの言葉ひとつもなく小馬鹿にするなんて信じられません。投稿者さんにとってはただ聞いてほしかっただけの愚痴かもしれませんが、このようなことを言われて黙っているなんてもってのほかです。お財布が許すなら、気にせず便利家電の購入へむけて動き出しましょう！
文句を言うのは「やらない人」「よく知らない人」「感謝できない人」
『やらない人は何も言うな。「じゃあ君たちがやってみなさいよ！」と言っていいよ』
『「じゃああんたたちがやれ！」って言っていい。家事って毎日毎日チマチマチマチマとずっとやっているのに、自動で終わっていると思っているよね、あの人たちは』
いつの時代も、どのような場面でも、何もしない人ほど文句だけは一人前に言いますよね。ママたちからは、やりもせずに文句だけ言う旦那と子どもに、「じゃあ、やってみなさい」と突きつける提案がたくさん寄せられました。きっとママたちも同じような経験があるのでしょう。
何もしない旦那とわが子へ。さあ、反撃です
『そんなこと言われたら「じゃあ今度から床掃除と床拭きはパパと息子くんの担当でよろしくね」で終了』
『いろいろな家電があるから、「最近の主婦は楽をしている」みたいに言う人が少なからずいるけど。じゃあ、あんたは車や原チャリに乗らずに歩いて仕事行けるのかって話だよね』
旦那と子どもに言われるままでは、これからずっと言われっぱなしになってしまいそう。そこで、ママたちは黙っていないで反撃しましょうと言わんばかりの声を続々と寄せてくれました。楽をするとはどういうことなのかもわからず、うわべだけを見て人を蔑むような発言をするのはいけませんよね。寝言は寝て言え案件です。目を覚まして、ママの代わりに一日でいいのですべての家事をこなしてもらいましょう。嫌なら文句は言うな、これで決まり！
『旦那はもう変わらないだろうから、息子さんだけきちんとお話ししてみたらどうかな』
『何が気になるって、子どもの口の利き方。このままだと、旦那と息子でタッグを組んで、投稿者さんをバカにし続ける未来しか見えないんだけど』
旦那さんのことはもう諦めて、子どもにだけはきちんと話をしてみてはという声も寄せられました。たしかに家事に関するさまざまなことや、家事をやってくれる人へ掛ける言葉、思いやりをもつことは、子どものうちからきちんと教えておきたいですよね。わが子が将来結婚するのであれば、協力して支え合うパートナーに今回のような口を利くと相手が傷ついてしまいます。ひとりで生きていくのであれば家事の大変さを知っておくほうがいい。このような、未来を見据えた教育はやっておくに越したことはありません。まあ、旦那さんにも今からでも厳しい教育をしたいところではありますが……。
どのような手を使っても家事は楽に！
ママたちの出した答えは、「ママも楽をしていい」という結論に至りました。ですから、投稿者さんは旦那さんやお子さんの発言はスルーして、どんどん家事を楽にやっつける方法を考えちゃってください。やることはたくさんあります。仕事も家事もする投稿者さんには、体を休める時間、好きなことをやる時間だって必要です。だからこそ、家事を少しでも早く楽に簡単に終わらせねばならないのです。便利家電を導入してもいいですし、ネットにあふれる家事の時短テクニックをどんどん取り入れてもいいでしょう。とにかく是が非でも楽に家事をやっつけちゃってください。家族の理解が得られないことは淋しいかもしれませんが、理解してもらう前にママが倒れても困りますからね。どんどん手を抜いて、気楽にやっていきましょう。