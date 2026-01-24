＜ウソと裏切り…20年！＞「心から祝福してほしい！」親友宅へ突撃ッ【第8話まんが：親友の気持ち】
私はエイコ。大学生の頃から付き合っているケントとは、別れたりよりを戻したりで20年以上が経ちました。40代になって子どもが欲しくなった私は、不妊治療をきっかけに同棲していたケントと結婚することに……。私は親友のカオルにも祝ってもらいたいと思いました。しかし私はケントの元カノだったカオルに、ずっと付き合いを隠していたのです。私の結婚相手を知ったカオルは、「おめでとうは撤回させて」と言って電話を切ってしまいました。
ケントにとって、カオルは大勢いた女性のうちの1人にすぎません。どんな反応をされようが心底どうでもいいといった様子です。けれど私には、大切なカオルにはどうしても理解してもらって祝福されたいという気持ちがありました。
電話を一方的に切られたあと、何度もメッセージを送ってみましたが既読スルーされます。もしかしたらカオルは「私に裏切られた」と思っているのかもしれません。そこで私はカオルの家まで会いに行き、必死に訴えて理解を求めました。
電話は一方的に切られるし、メッセージを送っても既読スルー。このまま大切な親友との関係が切れてしまうなんて、私にとってはツラすぎます。カオルは私に裏切られたと思っているのかもしれません。けれど私にもこの20年以上いろいろな経緯があって今に至っているのです。
カオルの家まで行き、不妊治療というプライベートな事情まで明かして説明を尽くしたのに、カオルはちっとも受け入れてくれませんでした。私がこんなに悩んできたのに、どうして理解してくれないのでしょうか……？ 私は何としてでもカオルに、この結婚を心から祝福してもらいたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
