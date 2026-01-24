餃子の王将 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　24日放送のTBS系『ジョブチューン』（後6：51）では、「超一流中華料理人がジャッジ！ 餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10！」と題した企画を届けた。

【写真】餃子の王将「極王」シリーズ新作7商品のビジュアル

　1回目のジャッジから9品、8品、9品と惜敗続きの『餃子の王将』が渾身のイチ押しメニューで10品全品合格を目指し、2026年最初のジャッジに挑んだ。

　餃子の王将を極めるプレミアムメニュー“極王シリーズ”から「麻婆豆腐」「回鍋肉」「鶏の唐揚」「酢豚」など新商品の6品が登場。さらにおよそ20年愛されるロングセラーメニュー「ホルモンの味噌炒め」や、新メニューのオリジナル薬膳ラーメン「辣菜麺（ラーサイメン）」など、絶対の自信を持つ10品で勝負した。

■ジョブチューン　餃子の王将メニュー10品の合否
1位：極王餃子の王将ラーメン　満場一致合格
2位：極王酢豚　満場一致合格
3位：極王麻婆豆腐　合格
4位：天津炒飯　満場一致合格
5位：焦がしニンニク味噌ラーメン　満場一致合格
6位：極王海老のチリソース　不合格
7位：ホルモンの味噌炒め　合格
8位：極王鶏の唐揚　合格
9位：辣菜麺　合格
10位：極王回鍋肉　合格