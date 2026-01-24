『ジョブチューン』餃子の王将、10品全品合格を目指す “極王シリーズ”も6品登場【合否一覧あり】
24日放送のTBS系『ジョブチューン』（後6：51）では、「超一流中華料理人がジャッジ！ 餃子の王将従業員イチ押しメニューTOP10！」と題した企画を届けた。
【写真】餃子の王将「極王」シリーズ新作7商品のビジュアル
1回目のジャッジから9品、8品、9品と惜敗続きの『餃子の王将』が渾身のイチ押しメニューで10品全品合格を目指し、2026年最初のジャッジに挑んだ。
餃子の王将を極めるプレミアムメニュー“極王シリーズ”から「麻婆豆腐」「回鍋肉」「鶏の唐揚」「酢豚」など新商品の6品が登場。さらにおよそ20年愛されるロングセラーメニュー「ホルモンの味噌炒め」や、新メニューのオリジナル薬膳ラーメン「辣菜麺（ラーサイメン）」など、絶対の自信を持つ10品で勝負した。
■ジョブチューン 餃子の王将メニュー10品の合否
1位：極王餃子の王将ラーメン 満場一致合格
2位：極王酢豚 満場一致合格
3位：極王麻婆豆腐 合格
4位：天津炒飯 満場一致合格
5位：焦がしニンニク味噌ラーメン 満場一致合格
6位：極王海老のチリソース 不合格
7位：ホルモンの味噌炒め 合格
8位：極王鶏の唐揚 合格
9位：辣菜麺 合格
10位：極王回鍋肉 合格
