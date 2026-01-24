＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館

【映像】ファンを驚かせた人気力士の化粧まわし

一月場所もいよいよ終盤戦の十四日目。幕内力士の土俵入りで、人気力士が身に纏った“意外な著名人”ゆかりの化粧まわしにファンの注目が集まる一幕があった。

ファンの視線を釘付けにしたのは、西方の土俵入りに登場した前頭二枚目・若隆景（荒汐）。その腰元を飾っていたのは、ひまわりの髪飾りをつけたやんちゃな女の子のイラストが描かれた、可愛らしくも目を引く化粧まわしだった。そこには「キンケロ・シアター」の文字、そして「うつみ宮土理」の刺繍もはっきりと確認できる。

この化粧まわしを贈ったのは、かねてから若隆景と交流のあるタレントのうつみ宮土理だ。記された「キンケロ・シアター」とは、2015年に亡くなられたうつみ氏の夫で俳優の愛川欽也さんの愛称“キンキン”とうつみ氏の“ケロンパ”から名付けられた、ご夫妻の劇場の名前。亡き夫への思いと、若隆景への期待が込められた特別な一品だ。

そんな心強い後押しを受けた若隆景は、この日の取組で前頭四枚目・大栄翔（追手風）と対戦。若隆景が引き落としを決め、見事に今場所の勝ち越しを決めた。一方、敗れた大栄翔は負け越しが決まる痛い一敗となった。

土俵入りでの一コマに、ABEMAの視聴者からは「あれ、うつみ宮土理」「ケロンパ」「キンケロ・シアター」といったコメントが殺到。意外な組み合わせに驚きつつも、大切な絆を背負って白星を挙げた若隆景の姿に多くのファンが魅了されていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）