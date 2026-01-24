ＮＨＫ ＢＳ「にこにこぷんがやってきた！」で、スケートを履いた「うたのおにいさん」として、２年間レギュラーを務めた関沢圭司さんが昨年１２月、亡くなった。「３０年来の友人」という、元「うたのおねえさん」瀧本瞳が２４日、自身のＸで、「旅立って４９日」と追悼。「おかあさんといっしょ」の元「うたのおにいさん」速水けんたろうや、坂田おさむも２４日、自身のＸで訃報を伝え、悼んだ。２３年から２年以上闘病していたという。

瀧本は「３０年来の大切な友人『関沢圭司』が旅立って４９日」と訃報を伝えた。「夢の中に歌いに来てくれてありがとう 目が覚めた後、娘に気づかれないように泣いたわ」とも明かし、「気持ちの整理もできず まだ全然しっくりいく言葉が見つからないけれど 忘れたくない思い出をいっぱいありがとう！！」と感謝をつづった。

そして「圭司はいつも優しくて面白いお兄ちゃん 本当にみんなに愛される人でした」と人柄をしのび、「辛かったでしょ 苦しかったでしょ 本当の本当はどう感じていたのかな．．． 最後に見た顔はとても穏やかでした」と伝えた。

速水も、「悲しいお知らせです。大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました」「本当に残念です…」とＸに思い出写真とともに投稿。病気については２３年夏に知ったといい、「あまりに突然のことで言葉を失いました。見た目は元気だから信じられなくて、、、亡くなる前までそうでした。子供達に楽しい時間を届けようと元気な笑顔で頑張ってる姿に胸が痛みました。」と闘病中の姿を伝え、「圭司ありがとう…みんなの心の中にずっと生き続けてるからね」とつづった。

闘病中も活動を続けており、昨年１０月２６日も和歌山での「おかあさんといっしょ」関連のコンサートに出演していた。