■これまでのあらすじ

実家を売ったお金で義母を介護施設に入れた夫。こうなったのは妹を甘やかし続けた夫のせいでもある。妹の自立の機会を奪ってしまったのだと、妻は夫に厳しい指摘をする。夫はこれからはしっかりすると誓うのだった。しばらくして、義妹から「お金を貸して」と電話があって…？



--[IMAGE-007]-->義妹から夫に電話があり、「お金を貸してほしい」と相談されました。介護美容の資格を取りたいそうです。詳しく話を聞いたところ、義母の施設で義母やほかの入居さんたちの髪を整えたり、簡単なメイクなどをしてあげるうちに、「誰かの役に立てるのかもしれない」と思うようになったのだとか。これは自立のチャンスなのか、それとも、また兄に甘えるだけなのか…。不安はありますが、未来のための投資のお金なら…貸す意味があると、私は夏美さんを信じてあげたくなりました。…だた、これが最後です。

※この漫画は実話を元に編集しています

