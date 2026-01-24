ソフトバンクの周東佑京外野手（２９）が２４日、福岡県内の複合商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに参加した。前日にホークスと５年総額２０億円超（推定）の大型契約を締結。多くのファンが詰めかけ、注目度の高さをうかがわせた。

トークショーでは長期契約を結ぶにあたり、メジャーへの挑戦意欲を問われる場面も。周東は、かつて城島ＣＢＯと雑談の中で交わした「おまえみたいな選手が行ったら面白い。パワー重視の野球からシフトしていくかもしれない」というやり取りを明かした上で「行けるかどうかというよりも、メジャーへの興味はありました」と返していた。

その俊足で幾度もチームを救い、強烈なインパクトを与えてきた周東。多くの野球ファンが世界最高峰の舞台で駆け回る姿を期待したに違いない。そんな中、周東は打撃の師と仰ぐ近藤健介から「おまえなんか行けねえよ、夢は寝てみてくださいと言われました」というやり取りを紹介。チームでも代表でも付き合いの長い先輩との距離の近さをうかがわせるエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。