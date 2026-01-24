ダンス＆ボーカルグループ「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎（４０）が２４日、横浜アリーナで行われた「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ 山下健二郎のＺＥＲＯ ＢＡＳＥ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 山フェス〜Ｒｏａｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ〜」を開催した。

山フェスは、山下がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオの番組イベントで、今回が７回目。

山下はオープニングトークで「この山フェスでいい音楽といい笑いを浴びてもらって、明日からの未来をポジティブに生きていってほしいなという思いが込められています」と明かし、にっこり。

「新しい学校のリーダーズ」のステージでは、番組パートナーの「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」岩谷翔吾らとともにコラボ。学ラン姿で楽曲「オトナブルー」や「Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ Ｋｒｙｐｔｏｎｉｔｅ」を踊った。

山下は、コラボを「夢がかないました！」と大喜び。「後ろで見ててすごかった。パフォーマンス、圧巻でした」と賛辞を送った。

他にも、「三代目」のＥＬＬＹや「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」とコラボ。スペシャルメドレーでは、楽曲「Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ」では出演者全員でランニングマンを披露した。

改めて山下は「こんなに続くと思ってなかった。ですが、来てくださった皆さん、演者、ニッポン放送のおかげ。本当に感謝しております」といい、

「山フェスは永遠に不滅です！ またやるぞー！」と声を上げた。