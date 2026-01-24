ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「うちの子美味しそうに食べるでしょ？」嫁「確かに…いやでもね… 義母「うちの子美味しそうに食べるでしょ？」嫁「確かに…いやでもね!?」食い尽くし系夫が止まらない！ 義母「うちの子美味しそうに食べるでしょ？」嫁「確かに…いやでもね!?」食い尽くし系夫が止まらない！ 2026年1月24日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「おいしくて箸が止まらない」と喜ぶ夫に、妻は料理の腕を褒められたようで嬉しかったのですが…。ふたり分作ったはずなのに、気づけば夫がほとんど食べ尽くしている毎日。義母は「満足に食べられないなんてかわいそう」と夫を擁護するばかりです。これって、本当に妻への愛情なのでしょうか？それとも…？＞＞ 【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ 「妹よりも先に結婚するなんて非常識ね」実父も叔母も味方しない結婚…すべてを奪う妹の魂胆とは 可哀想な女…近づいてくる彼女が「お礼だけさせて？」と距離を詰めてきた【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.56】