ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子札幌大会（２４日・札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）――個人第２１戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）が１３０メートル、１２６メートル５０を飛び、合計２５６・７点で日本勢最高の４位だった。

他の代表組は、高梨沙羅（クラレ）が２３２・１点で１１位、勢藤優花（オカモトグループ）が１２位、伊藤有希（土屋ホーム）は１８位。ニカ・プレブツ（スロベニア）が２７９・４点で今季１２勝目を挙げた。

「金」のライバル、プレブツに完敗

丸山はこの日も日本勢最高４位と健闘した。だが、五輪で金メダルを目指す本人はこの結果に満足しない。「強いですね、はい」。本番で最大のライバルとなる２０歳のプレブツに、２２・７点差で完敗を喫した。

１回目は飛型点で差がついた。丸山の方が１メートル遠くへ飛びながら、４８点に対してプレブツは５３・５点。２回目は飛距離だ。丸山が１２６メートル５０にとどまった後、プレブツはゲートを１段下げて１２８メートルを飛んできた。

今季のＷ杯総合順位はプレブツが１位で丸山が２位。ただ、その差は４０８点と大きく、五輪が迫る中でも２季連続総合女王の強さは揺るがない。「彼女を上回らない限り金メダルに届かない」。練習からプレブツの総合点や飛型点を意識する丸山もわかっている。

試合後、丸山について「ジャンパーとして優秀でいいライバル」と語ったプレブツ。２５日は五輪前最後の国内戦。丸山は「ちょっとのミスでこうして順位を落とさないよう、自分のパフォーマンスに集中していけたら」と挽回を誓った。（福井浩介）

高梨は５戦ぶりにトップ１０入り逃す

高梨が出場５戦ぶりにトップ１０入りを逃した。１回目に１２４メートル５０、２回目は１２６メートルとＫ点越えをそろえたものの上位争いに絡めなかった。課題だった飛型点はここに来て安定し、失敗ジャンプも減っている。「見ている人に楽しんでもらえるようなビッグジャンプができていない。明日はそこを目指して、少しでも改善していければ」と飛距離へのこだわりを語った。