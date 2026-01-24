株式会社ＶＡＺと株式会社ＴＷＩＮ ＰＬＡＮＥＴによるアイドルプロジェクトから１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が、始動することが２４日、発表された。２月１８日にデビュー曲「青春のエフェクト」をリリースする。

この日、ＹｏｕＴｕｂｅとＴｉｋＴｏｋでライブ配信を行い、メンバー１１人のお披露目とグループ名の解禁がされた。メンバーは、沖玲萌（２２）、木野稟子（２０）、桜井心々奈（１６）、白森萌美（１９）、鈴宮ゆつき（１７）、瀬乃真帆子（１８）、高橋美羽（１８）、月島優々乃（１９）、西野日菜乃（１７）、華咲ひまり（１９）、湯本絵美月（１６）の１１人で活動する。

「α＋」は、スターティングメンバーとして女子中高生を中心に人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子ら５人を発表後、２０２５年１０月よりオーディションを実施。６人の合格者が加わり、計１１人によって結成した。

今後、同グループは「世界中の『やってみたい』をチアアップしよう！」をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるＳＮＳ時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。

記念すべきデビュー曲は、青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソングで繊細な心理描写にキャッチーなメロディーとなっている。

「α＋」の意味について、メンバーの沖は「アルファには“はじまり”とか、数学の方程式では“未完成”みたいな意味があって、その“はじまったばかりの未完成な気持ち”にプラスの勇気を与えたい、という大切な意味が込められています！」と説明。木野は「スローガンは『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』となっていて、一歩を踏み出す勇気を応援していく存在となることを目指しています」と話し、「α＋」のグループとしての形が鮮明に描かれた。