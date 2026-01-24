大館市の縫製会社が手掛けるファクトリーブランド「aiile（エイル）」が、クラウドファンディングサイトで「洗濯機で洗える175グラムのジレ」のプロジェクトを新たに始めました。



『快適に、エレガンスをまとう。今日の私を、もっと好きになる。』をコンセプトに、年齢による体型の変化、妊娠・出産といったライフステージの移り変わりに関わらず、“どんな体型の方でも美しく快適に”過ごせるインクルーシブなブランドを目指している「aiile」。





わずか175グラムの軽さで、ダウン級の暖かさを実現した「エシカルエアリージレ」をクラウドファンディングサイト「Makuake」で去年11月に先行販売したところ、わずか開始1分で目標達成し、総額218万円余りの支援があり、目標対比で2183%を達成したということです。大きな反響、再販を望む多くの声があったことから、今月10日にクラウドファンディングサイト「Creema SPRINGS」でプロジェクトを始めました。

大館市の縫製工場SH.K.PRODUCTの職人は、全員が地元出身で、7割が縫製業20～40年以上のベテラン、20～30代の職人も、技術を学びながら日々腕を磨いているといいます。



細かい部分にもゲージを取ってアイロンをかけたり、素材や形ごとに型紙や針目を調整しながら、1ミリ単位の細部までこだわりを持つ丁寧な縫製が強みで、縫製現場とデザインチームが顔を合わせてコミュニケーションを取り、妥協無く作り上げていくことで、機械だけでは生み出せない、人の思いが込められた製品となっています。

今回のエシカルエアリージレは、「アウターは便利だけど、カジュアルすぎる…」 「暖かいコートは重くて肩が凝るし、着膨れして見える…」 「子育て中で汚れても、すぐに洗える服が欲しい…」そんな、大人の女性が抱えるリアルな悩みに、“秋田の縫製工場が本気で応えたい”という思いで開発されました。



職人技術が生んだ新発想のジレで、スマートフォンより軽く、羽毛のように暖かいのが特徴です。



中綿に使用している「AIR FLAKE」は、100％リサイクル原料から生まれた羽毛の代替素材。



動物性の羽毛に比べて環境負荷が少なく、とてもエコな中綿で、羽毛と比べて、洗濯後に見た目の変化が少なく暖かさを保ちやすく、家庭でも洗濯することができるということです。



また、自社工場での受注生産方式を採用し、必要な分だけを生産しているため、過剰在庫や大量廃棄といった環境問題のリスクも大幅に削減しています。

きれいめなコーディネートにもなじむ上品なデザインのエシカルエアリージレのCreema SPRINGSでのプロジェクトは、来月28日まです。