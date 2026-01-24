w.o.d.が、主催イベント『TOUCH THE PINK MOON』のゲストアクト／DJを公開した。

5回目の開催となる今回は、初共演から親交の深いアーティストまで様々な顔ぶれに。初日の名古屋公演のゲストアクトはOKAMOTO'S、171、DJはオカモトレイジ（OKAMOTO'S）、TAISHI IWAMI（SUPERFUZZ）。大阪公演にはGLIM SPANKY、MONO NO AWARE、DJにはDAWA（FLAKE RECORDS）、板東さえか（FM802 DJ）が出演。最終日の東京公演にはストレイテナー、Texas 3000、DJにはeitaro sato（indigo la End）、TAISHI IWAMIが参加する。また、今回も全公演にw.o.d.のKen Mackay（Ba）のDJ出演が決定した。

本日21時より、チケットゲスト解禁先行受付がスタートしている。

なおw.o.d.は、1月28日に自身2作目となるEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』をリリースする。

（文＝リアルサウンド編集部）