『レイニ 1st.ワンマンライブ “Summer of ’26”』開催決定！「どうか楽しみにしてほしいです」

レイニが、7月25日に『レイニ 1st.ワンマンライブ “Summer of ’26”』を東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催する。

■メジャーデビュー1周年記念SPライヴイベントでは、1stアルバムの収録曲順に楽曲を披露

1月24日に開催したメジャーデビュー1周年記念となる初の単独公演『レイニ 1st album「Act. 0」スペシャルライヴイベント』にて発表した。

『レイニ 1st album「Act. 0」スペシャルライヴイベント』では、1月21日にリリースした1stアルバム『Act. 0』の収録曲順に楽曲を披露。フルバンドを従えたアレンジによって、音源とはひと味もふた味も違う世界観を作り出し、大盛況のまま終演した。

次回公演解禁のタイミングで、レイニは「僕にとってのライブのスタートは今日ここからです、次の会場はもっと大きくなるので、たくさんの人に楽しんでもらえるように、自分でも、そしてバンドともいい歌を作り歌い続けますので、どうか楽しみにしてほしいです、まだまだ進化します」と力強いコメントを発した。

SHIBUYA CLUB QUATTRO公演のチケットは、1月24日21時より、オフィシャル先行販売が開始されている。

■ライブ情報

『レイニ 1st.ワンマンライブ “Summer of ’26”』

07/25（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

■リリース情報

2026.1.21 ON SALE

ALBUM『Act.0』

■関連リンク

レイニ OFFICIAL SITE

https://tristone.co.jp/actors/reini/

