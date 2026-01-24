お笑いコンビ「オダウエダ」の小田結希が、２４日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。壮絶だった過去を明かした。

小田は１６歳の時から半年ほど、猜神の駆け込み寺瓩噺世錣譴覦γ慮の西居院に入っていたという。ここは問題を抱えた子供を更生させてきたお寺だが、小田の出身は愛媛。「お母さんにご飯行くよって言われて、一緒に車に乗り込んだら、８時間かけて愛媛から愛知に連れていかれました」と振り返った。

その理由として「家庭環境がめちゃくちゃ複雑だった。母子家庭でずっとそれが当たり前みたいな感じで過ごしていたんですけど、１５歳ぐらいでパーンってグレちゃった」といい、「お母さんは、母子家庭で夜遊びがすごい心配ってなって、１回預けようかってなりました」と語った。

また「田舎だったんで彼氏がヤンキーだった」という。「小６の時から付き合ってた人が、段々ヤンキーになっていったり」、「安全ピンで皆ピアス開けたりして、眉も私、安ピンで開けちゃった」。「めちゃくちゃマイルドなヤンキーだったとは思います。ＰＵＭＡのジャージにキティちゃんのサンダルみたいな（格好）」と振り返った。

このような環境に、鬼越の良ちゃんは「ラヴ上等（ヤンキーたちの恋愛リアリティーショー）に出てもおかしくない」とコメント。

すると小田は「ラヴ上等が全く地元と一緒なんですよ。唯一違うのは、女に刺青が入ってないっていうことだけ。懐かしいと思いながらみました」と語った。