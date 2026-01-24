女子プロレス「スターダム」の舞華が率いる「イーネクサスヴィー（ＥＸＶ）」に不穏な空気が流れている。

２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で鈴季すず率いる「Ｍｉ Ｖｉｄａ Ｌｏｃａ（ミ・ヴィダ・ロカ＝ＭＶＬ）」とのユニット対抗戦が決定。前哨戦で舞華はタッグパートナーの後輩・ＨＡＮＡＫＯと誤爆が続き不協和音を奏でている。

２４日のベルサール高田馬場大会で舞華がＨＡＮＡＫＯ、月山和香と組み、ＭＶＬの鈴季＆山下りな＆青木いつ希と対戦。この日の前哨戦では舞華とＨＡＮＡＫＯが好連係を炸裂し関係に進展が見えた。

さらに舞華のピンチをＨＡＮＡＫＯがアシスト。終盤では舞華が山下を雪崩式ブレーンバスターで叩きつけるとそのままＨＡＮＡＫＯが顔面を蹴り飛ばし追いつめる場面も。だが最後はＨＡＮＡＫＯが山下にインプラントを決められ３カウントを献上した。

試合後マイクを持った山下から「本音でぶつかり合うのは結構だ。でも内輪でごたごたしてるやつらがＭＶＬに勝てると思うなよ。本当の敵が誰なのかしっかり見定めろよ」と警告された。

バックステージに現れた舞華とＨＡＮＡＫＯは目も合わせず黙り込んでいると、この日ＭＶＬの鉄アキラとの一騎打ちで勝利した梨杏が登場。梨杏は舞華、ＨＡＮＡＫＯ、月山にいきなり張り手を見舞い「いい加減にしてくださいよ！ ＭＶＬとの対抗戦が始まって、急にケンカし始めて本当に勝つ気あるんですか？ 今のままだと絶対に負けますよ」とカツを入れた。

そして「試合後に山下が本当の敵はどこにいる？って言ってたけど、本当の敵はここじゃないでしょ！ ＭＶＬじゃないですか？ ちゃんと仲直りして対抗戦、迎えましょうよ」と涙ながらに語りかけ舞華とＨＡＮＡＫＯの手をつかみ控室へ消えていった。