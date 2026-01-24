猫さんによって好き嫌いがありますが、今回登場する猫さんは「抱っこ」が嫌いなよう。そんな猫さんの好きなことは…？

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3万再生を突破し、「こんな甘え方されたらたまらんですね～」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。

【動画：抱っこが苦手なネコ→『背中によじ登ってきた』と思ったら…悶絶級に可愛い『予想外の光景』】

抱っこ嫌いなノアちゃんが好きなのは？

TikTokアカウント「エドとノア | 栃木生まれのよく鳴く保護猫」に投稿されたのは、保護猫の「ノア」ちゃんが飼い主さんに甘えている様子。ノアちゃんは、同じく保護猫の「エド」と暮らしている、ちょっとおませな女の子です。

そんなノアちゃんは抱っこが苦手だそうですが、1歳にして新事実が発覚したのだとか。それは、「おんぶ」が好きなこと。この日、どうしても飼い主さんに甘えたくなったのか、背中によじ登ってきて甘えてきたといいます。

飼い主さんのおんぶにウットリ

まさかの「おんぶ派」であることが発覚したノアちゃん。飼い主さんにおんぶしてもらうと、とっても幸せそうな表情でくつろいでいたそうです。よっぽど飼い主さんに甘えられるのが嬉しかったんでしょうね。

おんぶされた後は何をするでもなく、ただただ飼い主さんの背中でまったりくつろいでいたとのこと。今にも「おんぶしてもらえて幸せにゃ～♡」という声が聞こえてきそうですが、飼い主さんもいっぱい甘えてもらい幸せだったといいます。

ノアちゃんには意外な一面も

そんな可愛らしいノアちゃんには、また別の一面も。それは、男性が好きであること。アカウント内の別の投稿では、飼い主さんがいるにも関わらず、男性にメロメロになるノアちゃんの姿を見ることができます。

飼い主さんが「私のこと忘れた…？」と思ってしまうほど、デレデレだったというノアちゃん。まだまだノアちゃんは小さい子なので、これから先もどんどん違う一面を見せてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した投稿には「上に乗っかって顔を擦り付けるの可愛すぎる！羨ましい笑」「なるほど、うちの猫何故か私の背中で寝るけど、抱っこ嫌いだ」「ここまでするなら抱っこさせてくれよ笑」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「エドとノア | 栃木生まれのよく鳴く保護猫」では、保護猫であるノアちゃん・エドくんの微笑ましくてホッコリする様子などが投稿されています。

ノアちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「エドとノア | 栃木生まれのよく鳴く保護猫」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。