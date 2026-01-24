1ヶ月ぶりの再会にもかかわらず、お姉ちゃんに見向きもしなかったという猫さん。猫さんが向かった先には…。

いかにも猫さんらしい正直な姿に動画は26.1万回再生を突破し、「寝ぼけてるのもあるのかしら」「猫ちゃん声も可愛い」「これはしょうがにゃいw」といったコメントが寄せられています。

【動画：1か月ぶりに帰ってきたお姉ちゃん→久しぶりに会った『猫』に声をかけた結果…まさかの光景】

1ヶ月ぶりに帰宅したお姉ちゃん

TikTokアカウント『ちゃみ』に投稿されたのは、茶トラ猫「ちゃみ」ちゃんの姿。甘えん坊な性格だというちゃみちゃん。一緒に暮らすお母さんのことが大好きなのだとか。

ある日、お姉ちゃんが1ヶ月ぶりにお家に帰ってきたといいます。久しぶりに会うちゃみちゃんにお姉ちゃんはワクワク。布団の中で寝ているというちゃみちゃんに会いに行ったそう。

まさかのスルー？

寝ている布団をめくってお姉ちゃんが「ちゃーみー」と声を掛けると、ちゃみちゃんが起き上がったといいます。寝ぼけ顔のちゃみちゃんに、「ちゃみー」と歓喜の声を上げたというお姉ちゃん。感動の再会かと思いきや…。

なんとちゃみちゃんが「うにゃん」と一言鳴いて体をブルブル震わせたかと思ったら、お姉ちゃんのほうを見ることもなくさっさとベッドを降りてしまったのだとか。「ちょっと待って、スルーなんだけど。ちゃみちゃんどこ行ってるの」というお姉ちゃんの声を無視して、ちゃみちゃんが駆け出したといいます。

お母さんのもとへ一直線

ちゃみちゃんが脇目も振らずに向かった先は、大好きなお母さんのところ。「おはよう」の挨拶をするように、お母さんの足にピョンとジャンプしたのだとか。寝起きでお母さんに甘えたかったのかもしれません。

「なんか、誰って感じ？悲しい」とちゃみちゃんの行動にショックを隠せなかったというお姉ちゃん。その後も、ちゃみちゃんは「ママが良いの！」というようにお母さんを追いかけていったといいます。お姉ちゃんをスルーしてでもお母さんのところに行きたい素直すぎるちゃみちゃんなのでした。

思わずクスっと笑ってしまうちゃみちゃんの行動には、「急いでお母さんを探しに行くw」「すぐお母さんの所に走ってくの可愛いすぎる」「纏ってるニオイが違うと判断されたのだねw」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ちゃみ』には、茶トラ猫ちゃみちゃんとご家族の賑やかで楽しい日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ちゃみ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。