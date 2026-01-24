大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。24日の十四日目には、横綱・大の里（二所ノ関）と安青錦（安治川）の結びの一番で懸賞の上限である60本が掛けられた。勝った大の里が分厚い束を両手で受け取った姿に、ファンは仰天している。

立ち合いから大の里が諸手突きで圧倒した一番。最後までスキを与えず、押し倒した。取組は約2秒で決着。分厚い懸賞の束を抱え、花道を下がって行った。

NHKの中継にも映ったシーン。ネット上の視聴者からは「懸賞金がセカンドバッグみたいだったw」「懸賞60本ですって」「懸賞の多さにびっくり」「いま、チラっと見えた懸賞金の束がすご！」「懸賞どんだけかかんねんwwwwww」などの声が上がった。

ABEMA中継では、上限の60本の懸賞がかかったと紹介された結びの一番。これに観客の投票によって選ばれる「森永賞」の1本が加わり、計61本となった。手取り額（1本6万円）の合計は360万円超え。勝った大の里は4敗を守り優勝に望みをつないだ。敗れた安青錦は熱海富士と並んで3敗となっている。



（THE ANSWER編集部）