小島よしおがアンバサバーに！山田水産「さば祭 2026」

大分県佐伯市の山田水産が、「山田水産 さば祭 2026」を2026年2月14日より開催！

今年の「さばの日」アンバサバーには、お笑い芸人の小島よしおさんが就任します☆

人気のさば料理の投票対決や、小島よしおさんサイン入りの「さばはっぴ」が当たるキャンペーンなど、盛りだくさんの内容です。

山田水産「さば祭 2026」

開催期間：2026年2月14日(土)〜3月14日(土)

キャンペーン内容：

「山田のさばかつ」「山田のさばてり」人気投票A賞：小島よしおさんサイン入り「さばはっぴ」 10名B賞：投票数の多かった方のさば商品セット 38名

応募方法：

WEBサイト：商品記載の二次元バーコードから応募X(旧Twitter)：山田水産公式アカウント(@YMD_Japan)をフォローし、「#私はさばてり派」または「#私はさばかつ派」のハッシュタグをつけてリポスト

特設サイトURL：https://yamadasuisan.com/sabataiketsu/

山田水産では2021年より、毎年「さばの日(3月8日)」に合わせて、人気商品の「山田のさばかつ」と「山田のさばてり」の人気投票キャンペーンを実施しています。

6年目となる今年は「さば祭」と称して、幅広い世代に人気の小島よしおさんをアンバサダーに迎え、キャンペーンを盛り上げます☆

山田のさばかつ(甘辛さばかつ)

国産の骨取りさばを使用し、食べ応えのある厚みを残したままカツに仕上げています。

甘辛タレが染み込み、ご飯のおかずにもお弁当にも合う万能商品です。

店舗によっては“とんかつ風カット”での販売など、アレンジ展開もされています。

丁寧に骨取りしたさばをフライにし、特性の和風オニオンソースに漬け込んだ、ご飯にもパンにも良く合う一品です☆

山田のさばてり

脂ののったさばをふっくらと焼き上げ、山田水産特製の照り焼きタレで仕上げたロングセラー商品。

やわらかい食感と香ばしい風味が特長で、幅広い年代から人気の定番商品です。

脂の乗ったサバを過熱蒸気でふっくら柔らかに焼き上げた照り焼きで、香ばしい醤油ダレでご飯が進むこと間違いなし！

小島よしおさん

2001年より早稲田大学在学中の5人によるコントグループ「WAGE」のメンバーとして活躍。

2006年3月にWAGE活動休止。その後、ピン芸人として活動開始。

2007年5月、YouTubeにて小島よしおの動画が週間再生ランキング世界5位になり、一躍注目を浴びる。

早稲田大学卒業の高学歴を活かし、クイズ番組などにも多数出演。

抜群の運動神経を持ち合わせ、その芸風やポジティブな人間性から近年では全国の子どもたちから絶大な支持を得て、活動の幅を広げています。

今年のさばの日は、山田水産の美味しいさば料理を食べて、小島よしおさんと一緒に「さば祭」をぜひ楽しんでくださいね！

お気に入りのさば料理に投票して、豪華賞品をゲットするチャンスです☆

山田水産「さば祭 2026」の紹介でした。

山田水産「さば祭 2026」のよくある質問

Q. キャンペーン期間はいつからいつまで？

A. 2026年2月14日(土)〜3月14日(土)までです。

Q. 応募方法はどうすればいいの？

A. WEBサイトまたはX(旧Twitter)から応募できます。

Q. どんな賞品が当たるの？

A. 小島よしおさんサイン入り「さばはっぴ」や、投票数の多かった方のさば商品セットが当たります。

