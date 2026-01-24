ＦＣ東京は２４日、ＭＦ安斎颯馬（２３）がポルトガル２部のＦＣペナフィエルに期限付き移籍することが決定したと発表した。期間は２６年６月３０日まで。

安斎はＦＣ東京の下部組織から青森山田高―早大を経て、２４年にプロ契約。昨季は３０試合に出場して２得点。特別指定選手時代を含め、リーグ通算６３試合に出場し、６得点をマークした。攻撃的ＭＦやサイドバックもこなせる選手で、器用さと正確な技術が持ち味。今年に入り、１月４日にチーム活動からの離脱が発表されていた。ＦＣ東京を通じ、以下のように決意のコメントを発表した。

▼安斎のコメント

「このたび海外移籍をすることになりました。非常に心が揺れる決断でしたが、色々な状況を踏まえて海外に挑戦することを決めました。

１３歳の頃に憧れたピッチ、一度は別の道を歩みましたが、もう一度青赤のユニフォームに袖を通して戦えたことは、自分にとって本当に幸せな時間でした。３年前初めてピッチに立った瞬間から、自分の持っているすべてをチームのために注いできました。特に昨シーズンは難しい時間が続きましたが、それでも自分の持てるすべてをチームのために尽くしました。それは自分の誇りです。

どんな時も支え、応援してくださったファン・サポーターのみなさん、いつも温かい声援をありがとうございます。簡単な道ではありませんが、活躍している姿を届けられるように頑張ります」