山田水産が、老舗日本料理店「日本橋ゆかり」監修の「山田のうなぎ棒寿司」を公式オンラインショップで販売！

レンジで温めるだけで、手軽に本格的な味わいを楽しめる冷凍棒寿司です☆

食卓の一品から、おもてなしまで幅広く活用できる、こだわりの逸品です。

日本橋ゆかり監修！山田水産「山田のうなぎ棒寿司」

価格：5,000円(税込・送料込)

内容量：240g×2

保存方法：要冷凍(-18℃以下)

食べ方：冷凍状態からレンジで600W 3分20秒＋蒸らし5分

配送方法：ヤマト運輸(クール宅急便)

熨斗対応：御中元・御歳暮・無地(※名入れ等は不可)

原材料(一部抜粋)：国産米の味付ごはん、 うなぎ蒲焼(鹿児島県産うなぎ使用)、 しょうが酢漬、大葉ほか

栄養成分表示(100gあたり)：熱量221kcal、たんぱく質9.1g、脂質7.3g、 炭水化物29.7g、食塩相当量0.8g(※目安)

配送できない地域：伊豆諸島の一部／小笠原諸島

「山田のうなぎ棒寿司」は、無薬養鰻で育てられた山田水産のうなぎと、日本橋で愛される老舗「日本橋ゆかり」の知恵が融合した一品。

ふっくらと焼き上げられたうなぎ蒲焼に、岩下の新生姜と大葉を混ぜ込んだ爽やかな酢飯が絶妙にマッチします。

3つの特長

1. 無薬養鰻で育てた“山田のうなぎ”×老舗「日本橋ゆかり」監修：山田水産が丁寧に育てたうなぎを、「日本橋ゆかり」三代目 野永 喜三夫氏監修のもと、蒲焼の旨みを最大限に引き立てる棒寿司として仕立てています。

2. 岩下の新生姜×大葉を混ぜ込んだ、爽やかな酢飯：酢飯には、やさしい辛味と爽やかな香り、シャキッとした歯切れが特長の「岩下の新生姜」を使用。

大葉の香りと共に、うなぎの濃厚な味わいに軽やかな余韻を添えます☆

3. 食卓・贈り物に映える、上質な一本仕立て：一口ごとにうなぎの香ばしさと酢飯の爽やかさが調和する、上質な棒寿司。

ご自宅での特別な一品としてはもちろん、手土産や贈答にもおすすめです。

日本料理「日本橋ゆかり」三代目 野永 喜三夫氏

野永 喜三夫氏は「日本橋ゆかり」三代目店主として厨房に立ちながら、商品開発や国内外での発信にも取り組む料理人です。

服部栄養専門学校卒業後、京都「露庵 菊乃井」にて修業を重ね、1997年に日本橋ゆかり三代目店主に就任。

2002年には「料理の鉄人 JAPAN CUP 2002」総合優勝でも知られています。

「岩下の新生姜」は、やさしい辛味・爽やかな香り・シャキシャキ食感が特長の、さっぱりとした味わいの生姜の酢漬。

幅広い料理に使いやすい“食べやすさ”が支持されているロングセラーです。

レンジで温めるだけで手軽に楽しめる「山田のうなぎ棒寿司」

老舗の味を自宅で堪能できる贅沢な一品を、ぜひお試しください☆

山田水産「山田のうなぎ棒寿司」の紹介でした。

山田水産「山田のうなぎ棒寿司」のよくある質問

Q. どこで購入できますか？

A. 山田水産公式オンラインショップで購入できます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 5,000円(税込・送料込)です。

Q. 配送できない地域はありますか？

A. 伊豆諸島の一部と小笠原諸島は配送できません。

