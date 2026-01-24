女優の橋本環奈（26）が、24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』に出演。自身初となるゴルフ番組への参戦を果たし、そのキュートなゴルフウエア姿と、意外な腕前に視聴者から熱視線が注がれた。

【映像】橋本環奈のゴルフウエア姿

注目の橋本は、茶系のアーガイル柄ニットベストにグレーのプリーツスカート、白いサンバイザーという清楚かつスポーティーなコーディネートで現れると、コメント欄では即座に反応が。「出ると思わんかった」「ゴルフするんだね」「環奈ちゃんかっこいい」といった絶賛のコメントが相次ぎ、朝ドラ女優の降臨にファンが沸き立った。

オープニングでは、主催者の三浦翔平から「やっと来てくれた。ずっとオファーをかけてね」と紹介されると、共演の平成ノブシコブシ・吉村崇からは「ドラマの唯一の撮影の休みにわざわざ！働きすぎだよあんた！」とツッコミが。橋本は笑顔を見せながらも、「ゴルフ番組みたいなもの初めてで。今後もゴルフ番組行くことないですね。多分」と、まさかの“最初で最後”宣言。さらに、多数のカメラとドローンが飛び交う撮影態勢に「ちょっと減らしてもらっていいですか？」と懇願し、スターならではの洗礼にタジタジの様子だった。

今回は三浦翔平・吉田沙保里ペアと、橋本・吉村ペアによるチーム対抗戦。ペア発表で吉村の名が告げられると、吉村は「おい、いい加減にしろよ！全然やってない人と？」と絶叫。しかし橋本は「私、スターなんで出します」と不敵な笑みで強心臓ぶりを見せつけた。

その言葉通り、第1打から力強いスイングでフェアウェイを捉えるなど、スター性を見せつけた橋本。貴重なウエア姿とともに、真剣な眼差しでクラブを振る姿は、ファンにとっても“永久保存版”の映像となった。